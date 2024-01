Im Jahr 2023 wurde im Standesamt Ehingen die Geburt von 829 Kindern (im Vorjahr 795) beurkundet, davon 405 (im Vorjahr 390) Mädchen und 424 (im Vorjahr 405) Jungen. Das teilt die Stadt Ehingen mit. Die Eltern von 178 Kindern (21 Prozent) waren in Ehingen wohnhaft, die Eltern der restlichen 651 Kinder (79 Prozent) außerhalb Ehingens.

In der Stadt Ehingen und deren Einzugsgebiet gaben die Eltern ihren Neugeborenen wieder sehr unterschiedliche Vornamen. Der beliebteste Vorname war bei den Mädchen Eva und Lina, bei den Jungen Leon. Bei den Mädchen wurden 250 verschiedene Vornamen, bei den Jungen 251 verschiedene Vornamen beurkundet.

Zwei Favoriten bei den Mädchen

Bei den Mädchen gab es im Jahr 2023 also zwei Favoriten: Die Namen Eva und Lina wurde sieben Mal vergeben (im Vorjahr: Emilia zehn Mal). Danach entschieden sich die Eltern sechs Mal für die Namen Anna, Emma, Laura, Leonie und Marie, fünf Mal wurden die Namen Amelie, Emily, Frieda, Lena, Leni und Malia gewählt.

Die Namen Ella, Johanna, Lia, Malea, Martha, Mia, Sofia, Sophia, Sophie wurden vier Mal ausgesucht, danach folgen Alma, Amalia, Antonia, Emilia, Hanna, Lara, Linda, Magdalena, Maja, Malina, Marla, Mira, Nele, Nika, Paulina, Sara, die jeweils drei Mal gewählt wurden. 35 verschiedene Vornamen wurden von den Eltern zweimal gewählt.

Bei den zweiten Vornamen wurden bei den Mädchen der Name Marie 18-mal, die Namen Maria und Sophie acht Mal und vier Mal Anna gewählt.

Bei den Jungen gab es im vergangenen Jahr in Ehingen nur einen klaren Favoriten: Spitzenreiter war neun Mal Leon (im Vorjahr: Elias 13-mal), Ben wurde acht Mal gewählt und für Tim entschieden sich sieben. Danach folgten David, Elias, Finn, Leo, Luca und Paul, die jeweils sechs Mal gewählt wurden und jeweils fünf Mal wurden die Namen Erik, Hannes, Liam, Noah und Toni vergeben. Je vier Mal entschieden sich die Eltern noch für die Namen Emil, Felix, Henry, Jonah, Levi, Lukas, Malik, Nico und Samuel.

Für die Namen Aaron, Ahmad, Fabian, Florian, Gabriel, Jakob, Johannes, Jona, Lian, Lio, Lion, Matteo, Maximilian, Milan, Moritz, Pius, Raphael, Theo und Vincent entschieden sich jeweils drei Eltern. 36 verschiedene Vornamen wurden von den Eltern zweimal gewählt.

Bei den Jungen wurden als zweiter Vornamen Karl sieben Mal, Alexander vier Mal und jeweils drei Mal Andreas, Elias, Jakob, Josef und Michael gewählt.

544 Kindern haben nur einen Vornamen

544 Kinder erhielten 2023 einen einzigen Vornamen, 271 Kinder erhielten zwei Vornamen, zwölf Kinder erhielten drei Vornamen und einem Kind wurden mehr als drei Vornamen erteilt, teilt die Stadt mit.

Zum Vergleich: Vor 100 Jahren, im Jahre 1923, erblickten in Ehingen 93 Kinder das Licht der Welt, davon 45 Mädchen und 48 Jungen. Vor 100 Jahren hießen 16 Mädchen Maria, sechs Mal wurde der Name Elisabeth und fünf Mal der Name Rosa gewählt. Der Vorname Emma wurde vier Mal vergeben.

Bei den Jungen wurde der Vorname Karl sieben Mal erteilt. Die Vornamen Josef und Anton wurden sechs Mal vergeben. Jeweils drei Jungen bekamen die Vornamen Franz, Josef, Max, Johann sowie Wilhelm und die Namen Otto, Lorenz, Heinrich, Robert, Georg, Paul, Johannes, Kurt und Hans wurden je zwei Mal vergeben.

Von den 93 Kindern erhielten 51 mehrere Vornamen.