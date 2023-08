Seit etwa zehn Monaten ist Dr. Constanze Finter Organspende–Beauftragte im Alb–Donau Klinikum Ehingen. In dieser Funktion macht die Anästhesistin nicht nur Fortbildungen für ihre Kolleginnen und Kollegen zu dem Thema, sie ist diejenige, die den gesamten Prozess bis zur Entnahme der Organe im Klinikum betreut. Für sie steht fest: In Deutschland wird zu wenig über das Thema Organspende informiert und geredet.

Nur wenige halten ihren Willen schriftlich fest

Die Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung spricht zwar von 44 Prozent der Deutschen, die ihren Willen in Bezug auf Organspende schriftlich — also in Form eines Organspende–Ausweises oder einer Patientenverfügung — geäußert haben. Daten der Deutschen Stiftung Organtransplantation (kurz: DSO) zeigen jedoch gerade einmal einen Anteil von unter 20 Prozent bei den schriftlichen Erklärungen.

Am besten ist es, den Willen schriftlich zu dokumentieren. Constanze Finter

Knapp 20 Prozent haben ihren Willen nach dieser Datengrundlage zumindest mündlich geäußert. „Am besten ist es, den Willen schriftlich zu dokumentieren“, sagt Constanze Finter. „Wichtig ist dabei, dass der Patientenwille bekannt ist und umgesetzt werden kann, das heißt, dass das Thema Organspende in der Familie besprochen wurde.“

Angehörige müssen im Zweifel entscheiden

Denn die Erfahrung habe gezeigt, dass sich die Angehörigen oftmals gegen eine Organspende entscheiden, wenn sie nicht genau wissen, wie der Patient sich entscheiden würde. „Das ist auch nachvollziehbar“, sagt die Organspende–Beauftragte. „Sie wollen nichts falsch machen.“

Die Angehörigen hätten eher das Gefühl, sich falsch zu entscheiden, wenn sie der Organspende zustimmen. Die Situation sei ohnehin schon sehr belastend, sich in diesem Augenblick für oder gegen eine Organspende zu entscheiden, umso schwieriger.

Deswegen sei es gerade wichtig, dass man sich untereinander verständige, wie der Wille in diesem Fall aussieht. „Niemand hofft, dass solch ein Fall eintritt“, sagt Constanze Finter. Es sei jedoch besser, darauf vorbereitet zu sein.

Streng vorgeschriebene Diagnose

Solch ein Fall: Das ist der irreversible Hirnfunktionsausfall (kurz: IHA). „Hirntod sagt man nicht mehr“, erklärt die Oberärztin. Den Ablauf hin zur Spende erklärt sie so: „Auf der Intensivstation liegt ein Patienten, der einen schwersten Hirnschaden erlitten hat — zum Beispiel nach einer lang andauernden Reanimation.“

Sollte aufgrund der klinischen Daten und Beobachtungen der Verdacht bestehen, dass der IHA eingetreten ist oder kurz bevorsteht, kontaktiert die Ärztin die DSO. Als Krankenhaus ohne Neurologie ist das Alb–Donau Klinikum Ehingen auf die Unterstützung eines externen Neurologen angewiesen.

Ich betreue zwar den Patienten bis zur OP, bin aber dann nicht direkt an der Entnahme beteiligt Constanze Finter

Denn die Vorschriften besagen, dass zwei Ärzte unabhängig voneinander den IHA feststellen müssen — einer davon zwingend ein Neurologe. Der zweite Arzt kommt aus dem Krankenhaus selbst, muss aber langjährige intensivmedizinische Erfahrung aufweisen.

Parameter für eine Diagnose müssen stimmen

Es ist außerdem genau vorgeschrieben, welche Parameter einen irreversiblen Hirnfunktionsausfall bedeuten. Weicht nur eines dieser Kriterien ab, ist der Ausfall nicht gegeben — auch bei „komatösen Patienten mit den schwersten Hirnschäden“, wie die Ärztin sagt. Das schreibt die Bundesärztekammer vor.

Außerdem dürfen die beiden Ärzte weder an der Entnahme noch an der Transplantation der Organe beteiligt sein. Auch als Anästhesistin darf Constanze Finter — sollte sie einer der beiden Ärzte sein, die den IHA feststellen — nicht mit in den OP. „Ich betreue zwar den Patienten bis zur OP, bin aber dann nicht direkt an der Entnahme beteiligt“, sagt sie.

Transplantationen finden an den großen Kliniken statt

In Ehingen kommt es eher selten vor, dass eine Organentnahme stattfindet. Transplantationen werden ohnehin an den Transplantationszentren der großen Kliniken durchgeführt. „Wir sind ein kleineres Krankenhaus und das ist bei uns wirklich ein sehr seltenes Ereignis“, sagt Constanze Finter.

Es muss schon viel unterm Strich zusammenpassen, dass letztendlich die Organspende zustande kommt. Constanze Finter

Zuletzt kam es dazu Anfang November 2022 in Ehingen — davor 2019. „Wir haben immer mal wieder Patienten, die dafür in Frage kommen würden“, sagt die Organspende–Beauftragte. „Es muss schon viel unterm Strich zusammenpassen, dass letztendlich die Organspende zustande kommt.“

Innerhalb eines Jahres viermal Kontakt

Viermal habe sie seit ihrem Amtsantritt mit der DSO Kontakt gehabt, nur einmal kam es zur Spende. Einmal hätten die Parameter nicht gestimmt, um einen IHA festzustellen, einmal hätten sich die Angehörigen im Namen des Patienten gegen eine Spende entschieden, einmal jedoch war der Spender nicht geeignet. „Es gibt wenige Kontraindikationen, Organspender zu werden“, sagt die Oberärztin.

Natürlich komme es immer darauf an, wie gut die Organe erhalten sind. Aber es gibt auch Grunderkrankungen wie eine HIV–Infektion oder eine noch nicht ausgeheilte Krebserkrankung, die eine Organspende ausschließen. Durch diverse Untersuchungen wird versucht, alle möglichen Krankheiten auszuschließen. Schließlich müsse der Empfängerschutz immer sichergestellt sein.

Wesentlich weniger Spenden als benötigt

Etwa 9000 Menschen warten momentan in Deutschland auf ein Spenderorgan. Nach Angaben der DSO haben im vergangenen Jahr etwas weniger als 900 Menschen Organe gespendet. Die Verteilung wird international über die Organisation Eurotransplant geregelt, der neben Deutschland die Niederlande, Belgien, Luxemburg, Österreich, Slowenien, Kroatien und Ungarn angehören.

Dabei profitiert Deutschland erheblich von dem internationalen Zusammenschluss — es werden mehr Organe importiert als exportiert.

Informationen über Organspende sind wichtig

Es müsste mehr für die Organspende geworben beziehungsweise drüber informiert werden, ist Constanze Finter deshalb überzeugt. Als Beispiele zieht sie die Kampagnen rund um AIDS, die Corona–Impfung oder die DKMS heran. Seitdem im vergangenen März das Gesetz zur Stärkung der Entscheidungsbereitschaft bei der Organspende in Kraft getreten ist, müssen Krankenkassen und Hausärzte über die Spende informieren.

Auch bei Erste–Hilfe–Kursen im Rahmen des Führerscheins kommt das Thema zur Sprache. Infomaterial gibt es außerdem bei Ausweisbehörden. Ein weiterer Teil des Gesetzes ist ein Spenderregister, in das man sich eintragen kann und zum Beispiel festlegen kann, ob man spenden möchte und wenn ja, was genau. Ursprünglich sollte es Ende 2022 an den Start gehen, nach derzeitigem Stand kommt es Ende dieses Jahres.

Register könnte Verbesserung bringen

Constanze Finter setzt in das Register einen großen Teil ihrer Hoffnung — vorausgesetzt, das Angebot ist niederschwellig und wird von der Bevölkerung angenommen. Es würde den Organspende–Beauftragen in den Krankenhäusern ermöglichen, ohne große Probleme festzustellen, ob ein Patient mit einer Organspende einverstanden wäre, welche Organe er spenden möchte und welche nicht.

Die Ärztin erhofft sich, dass mit Inbetriebnahme des Registers die Motivation der Bevölkerung, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, wächst.

Widerspruchslösung scheiterte im Bundestag

Denn das hätten Beobachtungen in anderen Ländern gezeigt: Wenn die Leute besser informiert würden, gehe auch die Zahl potentieller Spender nach oben. „Wichtig finde ich, dass man die Bevölkerung informiert — egal welche Regelung wir hier in Deutschland haben“, sagt die Organspende–Beauftragte auch in Bezug auf eine mögliche Widerspruchslösung, bei der man als Organspender gilt, wenn man nicht widerspricht.

Diese Regelung war im Bundestag gescheitert. „Wichtig ist doch immer, dass die Leute mit dem Thema mehr konfrontiert sind.“ Schließlich seien laut Umfragen 85 Prozent der Menschen in Deutschland positiv auf die Organspende zu sprechen.

Empfohlene Artikel Spenderorgan Trotz Spenderorgan treten diese Transplantierten in die Pedale q Ulm

Es bestehe jedoch eine zu große Diskrepanz zu denjenigen, die sich tatsächlich gegenüber Angehörigen und Freunden über das Thema geäußert oder einen Organspendeausweis ausgefüllt hätten.

Es gibt verschiedene Wege, Informationen zu vermitteln

Eine Möglichkeit wäre für sie auch in Abschlussklassen an den Schulen über das Thema zu informieren. Deshalb habe sie bereits mehrere Schulen kontaktiert. Mittlerweile bieten auch Tätowierer an, kostenlos ein „Organspendetattoo“ zu stechen.

Es soll dazu anregen, miteinander über das Thema ins Gespräch zu kommen. Die Idee finde sie gut, sagt die Ärztin. „Alle Ideen, die innovativ sind und junge Menschen ansprechen, sind willkommen“, sagt sie.

Nur einen kleinen Kritikpunkt hat sie: „Entscheidet sich dann jemand um, ist der Aufwand der Tattoo–Entfernung sehr hoch. Bei einem Organspendeausweis kann man sich jederzeit und unkompliziert umentscheiden oder einzelne Organe von der Spende ausschließen.“

Gründe für eine Ablehnung sind berechtigt

Constanze Finter sagt, dass sie den Menschen die Ängste vor einer möglichen Spende nehmen will. Dafür sei sie da. Für eine Ablehnung gebe es meist persönliche und auch berechtigte Gründe. Niemand müsse aber befürchten, im Krankenhaus schlechter behandelt zu werden, nur weil er als Organspender eingetragen ist.

Wenn jemand eine Organspende ablehnt, ist das sein gutes Recht. Constanze Finter

Unter anderem deshalb gebe es schließlich die Trennung zwischen den Ärzten, die die Diagnose des irreversiblen Hirntods stellen und denen, die operieren.

Patienten können es Angehörigen leichter machen

„Wenn jemand eine Organspende ablehnt, ist das sein gutes Recht“, sagt die Ärztin. Es sei aber wichtig, das den Angehörigen mitzuteilen: „Alles, was der Patient zu Lebzeiten selbst entschieden hat, ist gut für die Angehörigen. In dem Moment sind sie sonst wirklich in einem Dilemma.“

Eine Entscheidung ist bei einem IHA zwingend — auch darüber, welche Organe entnommen werden dürfen. Denn es gilt: „Man kann ja mehrere Leben retten und richtig viel bewirken.“

Ausweis und Patientenverfügung

Ein Organspende–Ausweis kann zum Beispiel über die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung oder den Hausarzt angefordert werden. Auf der Internetseite www.organspende–info.de kann er außerdem ausgefüllt und heruntergeladen werden.

Auch in einer Patientenverfügung kann hinterlegt werden, ob und welche Organe man im Fall des irreversiblen Hirnfunktionsausfalls spenden möchte. Die getroffenen Entscheidungen seinem Umfeld mitzuteilen, ist laut der Organspende–Beauftragten des Alb–Donau Klinikums Ehingen wichtig.

Wenn der Patient für eine Organspende bereit ist, dann brauchen wir genau diese Intensivtherapie. Constanze Finter

Allerdings weist Dr. Constanze Finter auf einen Punkt besonders hin. Denn meist befindet sich in der Patientenverfügung ein Passus, der sich gegen lebenserhaltende Maßnahmen bei schwerer Hirnschädigung richtet. So wollen die Patientinnen und Patienten vermeiden, dass sie künstlich am Leben gehalten werden.

Allerdings widerspricht das einer möglichen Organspende, wie Constanze Finter sagt: „Wenn der Patient für eine Organspende bereit ist, dann brauchen wir genau diese Intensivtherapie.“ Denn die Organe müssen bis zur Entnahme weiter durch den Körper versorgt werden.

Deshalb müssen die Geräte wie auch das Beatmungsgerät über mehrere Tage weiterlaufen — so kann es in Abhängigkeit der zugrunde liegenden Hirnschädigung möglich sein, dass bis zum Nachweis des IHA 72 Stunden vergehen. Textbausteine dazu, die eine mögliche Organspende dennoch erlauben, gibt es unter anderem auf der Internetseite des Bundesministeriums der Justiz.