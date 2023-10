Florence Zimmermann ist sauer auf die aktuelle Politik ‐ konkret auf das Auslaufen der Mehrwertsteuersenkung auf sieben Prozent in der Gastronomie. „Wenn die Mehrwertsteuererhöhung auf 19 Prozent kommt, bedeutet das den Tod von vielen Kollegen“, sagt die Gastronomin der Rose Berg. Denn: „Wer kann sich da überhaupt noch das Essengehen leisten?“

Zuerst die Corona-Pandemie, dann die gestiegenen Personal- und Energiekosten, dazu die Inflation. Auf das Niveau von vor der Pandemie komme die Gastrobranche nicht mehr. „Für den gleichen Umsatz haben wir weniger Gewinn“, sagt Zimmermann.

Mehrwertsteuer war wegen der Corona-Pandemie gesenkt worden

Aufgrund der Corona-Pandemie hatte die Bundesregierung ‐ damals in der schwarz-roten Koalition unter Angela Merkel (CDU) ‐ die Mehrwertsteuer für Restaurant- und Verpflegungsdienstleistungen von 19 auf sieben Prozent gesenkt. Ursprünglich begrenzt bis zum 30. Juni 2021 verlängerte die Regierung diese Senkung bis Ende 2023.

Begründet wurde das mit den andauernden Folgen der Corona-Pandemie, schließlich kam die Inflation hinzu. Zum 1. Januar soll nun wieder der Regelsteuersatz von 19 Prozent eingeführt werden. Die Gastronomiebranche läuft Sturm.

Ronja Kemmer sieht eine soziale Funktion der Gasthäuser

Unterstützung bekommt sie von der CDU. „Der verminderte Mehrwertsteuersatz von sieben Prozent in der Gastronomie muss bleiben“, positioniert sich so auch die CDU-Abgeordente Ronja Kemmer klar, die für den Alb-Donau-Kreis und die Stadt Ulm im Bundestag sitzt. Schließlich habe das Gastgewerbe gerade auch in ländlichen Regionen eine wichtige soziale Funktion. In den Wirtshäusern sieht sie „Orte der Begegnung, des Austauschs und für viele auch ein Stück Heimat und Identität“.

Der Druck auf die Branche sei enorm, sagt sie. Pandemiebedingte Schließungen, wirtschaftliche Folgen des Krieges in der Ukraine, gestiegene Energie- und Rohstoffpreise, Lohnsteigerungen, Fachkräftemangel und auch verändertes Konsumverhalten mit Konkurrenz durch Lieferdienste, das wirke sich schon jetzt auf verkürzte Öffnungszeiten und weniger verfügbare Räumlichkeiten für Hochzeiten und Familienfeiern aus. „Das Angebot ist kleiner geworden“, sagt Kemmer.

Die Anzahl der Gastrobetriebe sei bereits zurückgegangen, viele würden ums Überleben kämpfen, sagt die CDU-Abgeordnete: „Stirbt das letzte Wirtshaus, dann stirbt auch ein bedeutender Teil des Ortes. Und das will ich nicht.“ Die Union habe schon vor der Pandemie den Mehrwertsteuersatz in der Gastronomie senken wollen, das habe jedoch die SPD blockiert.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) habe im Wahlkampf die Beibehaltung des verringerten Mehrwertsteuersatzes versprochen, breche nun aber sein Wort, wirft sie ihm vor und betont: „CDU und CSU stehen hingegen fest an der Seite unserer Gastwirtinnen und Gastwirte, wir möchten ihnen in diesen schwierigen Zeiten Perspektiven geben.“

Kemmer: Ampel solle Ausgabenpolitik in den Griff bekommen

Durch die aktuelle Reduzierung der Mehrwertsteuer von 19 auf sieben Prozent fehlen dem Staat aktuell im Jahr 3,41 Milliarden Euro. Auf die Frage der „Schwäbischen Zeitung“, wie diese Kosten kompensiert werden sollen, antwortet sie: „Deutschland hat im Jahr 2022 mehr Umsatzsteuer eingenommen, als all die Jahre zuvor, insofern bedarf es diesbezüglich auch keiner Kompensation an anderer Stelle.“

Die Ampelregierung müsse vielmehr ihre Ausgabenpolitik an vielen anderen Stellen in den Griff bekommen, sagt die Oppositionspolitikerin: „Dann können wir die Branchen besser stützen, die ein wichtiger Teil unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens sind.“

Hagel: Gastronomie müsse bezahlbar bleiben

Wie seine Kollegin im Bundestag betont auch der CDU-Landtagsabgeordnete und CDU-Fraktionsvorsitzende im Landtag, Manuel Hagel, die Bedeutung der Gastronomie. Sie gehöre zu „unserer Kultur, ist ein wichtiger sozialer und gesellschaftlicher Faktor“, sagt er auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“.

Deshalb fordert auch er: „Sieben Prozent für die Gastronomie jetzt und dauerhaft.“ Durch die Nachwirkungen der Pandemie, Kostensteigerungen bei Energie, Personal und Lebensmitteln würden die Gastronomen vor großen Herausforderungen stehen. Die Personalgewinnung sei bereits schwierig genug.

„Höhere Steuern mit der Wirkung weniger Umsatz heißt auch, weniger Spielraum für eine gute Bezahlung des Personals“, sagt der Abgeordnete. Er sieht auch eine „grundsätzliche Wettbewerbsbenachteiligung innerhalb Europas“, sollte der ermäßigte Mehrwertsteuersatz auslaufen. Schließlich würden 23 der 27 EU-Staaten ihre Gastrobranche mit einem ermäßigten Steuersatz unterstützen.

„Wir wollen keine Preisexplosion beim Schnitzel“, sagt Hagel. Die Gastronomie müsse für die Menschen bezahlbar bleiben ‐ auch für Menschen mit geringem Einkommen. „Wir unterstützen deshalb unsere heimische Gastronomie mit ’Schmeck den Süden’, das insbesondere die regionalen Lebensmittel und Rezepte in den Fokus nimmt“, sagt der Fraktionsvorsitzende.

Emmerich: Senkung sei richtig gewesen

Für die Grünen im Bundestag sitzt der Ulmer Abgeordnete Marcel Emmerich. Die Gastronomie habe schwere Krisenjahre hinter sich, sagt er ‐ „erst durch die Corona-Pandemie mit langen Schließungen und reduzierter Gästeanzahl, dann die steigenden Energie- und Lebensmittelpreise bedingt durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine“.

Die Reduzierung der Mehrwertsteuer in den Krisenjahren und die mehrmalige Verlängerung sei eine wichtige Unterstützung für die Branche gewesen. „Das war richtig, denn die Gastronomie hat für Tourismus und Gesellschaft eine große Bedeutung“, sagt der Abgeordnete. „Ich habe auch Verständnis für die Forderung der gastronomischen Betriebe und habe mich dazu unter anderem schon mit der Dehoga im Wahlkreis ausgetauscht.“

Auch Briefe und Mails von Gastronomen hätten ihn erreicht. Doch würden in seinem Postfach nicht nur diese Forderungen landen. „Es ist in der aktuell laufenden Phase der Haushaltsberatungen verständlicherweise voll mit Wünschen in verschiedenen Bereichen“, gibt der Abgeordnete einen Einblick.

Kein Spielraum im Haushalt

Emmerich sagt aber auch: „Angesichts der angespannten Haushaltslage werden wir für das kommende Jahr priorisieren müssen.“ Denn aktuell verliere der Bund jährlich nun einmal 3,41 Milliarden Euro. Finanzminister Christian Lindner (FDP) sehe deshalb keinen Spielraum, eine weitere Senkung im Haushaltsentwurf für 2024 einzufügen.

Er sagt aber auch: „Die endgültige Entscheidung fällt im Bundestag, aktuell laufen die Haushaltsberatungen noch und kommen Ende November zum Abschluss.“ Man werde genau hinschauen und abwägen, „was angesichts der angespannten Haushaltslage möglich ist“.

Den Regierungsparteien sei durchaus klar, dass die Gastronomie mit den hohen Lebensmittelpreisen und dem Fachkräftemangel weiterhin in einer angespannten Situation sei. Die Unterstützung der Politik sei deshalb weiterhin wichtig. „Die Bundesregierung geht hier auch mit den Strom- und Gaspreisbremsen sowie der Weiterentwicklung des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes drängende Aufgaben an“, sagt der Grünen-Politiker.

Gastrobranche sieht 19 Prozent als katastrophal an

Sie müsse ihre Angestellten jedoch auch weiterhin bezahlen müssen, sagt Gastronomin Florence Zimmermann. Wenn die alte Mehrwertsteuer von 19 Prozent wieder eingesetzt werde, zeichnet sie für ihr Restaurant ein unsicheres Bild: „Wir müssten die Preise erhöhen und dann müssten wir schauen, ob die Leute überhaupt noch kommen und eventuell Leute entlassen.“ Für sie müsse an anderer Stelle gespart werden, zum Beispiel beim Bürgergeld.

Der Gastronomie bringe man zu wenig Wertschätzung entgegen, obwohl das alles sehr hart arbeitende Leute sehen. „Wir zahlen zu viele Steuern in Deutschland“, sagt sie. „Ich bin sowieso dafür, dass man eine Steuervergünstigung bekommt für Leute, die hart arbeiten.“ Eine Mehrwertsteuer von 19 Prozent in der Gastronomie wäre katastrophal, sagt sie: „Da sind alle in der Branche der gleichen Meinung.“