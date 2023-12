Das Reischele bringt Kindern die Fasnet näher

(kö) - Das Reischele ist eine Fantasiefigur, die alle Gruppen der Ehinger Fasnet in sich vereint. Mit ihm oder ihr sollen Kinder die Ehinger Fasnet in allen Besonderheiten kennen- und lieben lernen. Die Idee dazu hatten Natalie Schick, Jenny Bachmann, Sofia Ernst und Heike Götz. Weil der erste Band so viele Liebhaber gefunden hatte, ist inzwischen ein zweiter hinzukommen. Beide Bücher haben die Autorinnen am Samstag in der Ehinger Fußgängerzone verkauft, sind sie doch ein hübsches Weihnachtsgeschenk für Kinder, die das Reischele noch nicht kennen. Verkauft haben die vier Frauen aber auch Geschirrtücher mit vielen Details der Ehinger Fasnet und den beliebten Muckör, einen besonderen Likör, den es nur in der Fasnet in Ehingen gibt.