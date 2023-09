Das neueMVZ-Ärzteteam stellt sich vor

In den vergangenen Jahren haben die Patienten der Allgemeinmedizin im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) Ehingen die eine oder andere Veränderung im Ärzteteam erlebt. Inzwischen hat sich ein engagiertes Team gefunden, das sich um die vielen Patienten kümmert.

Aktuell besteht das Team aus drei Ärztinnen und zwei Ärzten. Da Birgit Schmucker seit längerem nicht praktizieren kann, teilen sich die restlichen vier Ärzte die Patienten auf. Aktuell besteht das aktive Ärzteteam aus Ines Bekavac-Günther, Janet Patricia Hegele, Marcus Junger und Hans Jörg Pletsch. Weiterhin zum Team gehört Birgit Schmucker.

Ines Bekavac-Günther ist Fachärztin für Allgemeinmedizin. Sie hat an der Universität Ulm Medizin studiert und ihre Weiterbildung in verschiedenen baden-württembergischen Kliniken sowie in den MVZs Munderkingen und Langenau absolviert. Ihr Steckenpferd sind neue Versorgungsformen in der Medizin im ländlichen Raum.

Janet Hegele ist Fachärztin für Allgemeinmedizin mit der Zusatzbezeichnung Notfallmedizin. Sie hat ihr Medizinstudium ebenfalls in Ulm absolviert. Anfang des Jahrtausends war sie unter anderem bereits im Alb-Donau-Klinikum Blaubeuren tätig, später dann in verschiedenen Hausarztpraxen in Neu-Ulm und Erbach.

Marcus Junger ist Facharzt für Allgemeinmedizin und stammt aus Ehingen. Er hat in Mainz Medizin studiert. Junger war in verschiedenen somatischen und psychiatrischen Kliniken tätig und hat in den letzten Jahren im ambulanten Bereich praktiziert ‐ zuletzt in den MVZs in Munderkingen und Ehingen.

Hans Jörg Pletsch hat sein Medizinstudium an der Freien Universität Berlin absolviert, anschließend seine Facharztausbildung für Allgemeinmedizin in Berlin begonnen, um sie dann in Großbritannien abzuschließen. Anschließend arbeitete er dort in verschiedenen Kliniken und Praxen. Seit 2017 hat Pletsch seine Erfahrung an verschiedenen Standorten der MVZs der ADK-GmbH eingebracht.

Um den Patienten moderne Wege anbieten und gleichzeitig das hohe Telefonaufkommen reduzieren zu können, ist für die nächsten Wochen die Einführung einer Onlineterminbuchung geplant. Aktuell können sich Patienten bereits mit Rezeptwünschen per Mail an die Praxis wenden. Ab Anfang Oktober werden in der Praxis Grippe- und CoronaschutzAuffrischimpfungen angeboten: Jeweils mittwochs und freitags von 14 bis17 Uhr mit und ohne Terminvergabe. Weitere Informationen folgen in nächster Zeit unter anderem über die Homepage der Praxis: https://www.mvz-alb-donau.de/de/Medizinische-Versorgungszentren/Ehingen.