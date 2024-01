„Reinkommen, wieder in den Wettkampf-Modus finden“, umschreibt Michael Bochtler seine Eindrücke am Ende der ersten Trainingswoche des noch jungen Jahres - die gleiche Devise gibt der Trainer auch für das erste Testspiel des SSV Ehingen-Süd am Samstag, 20. Januar, aus. Ab 11 Uhr möchte der Verbandsligist gegen den Landesligisten SSG Ulm 99 auf dem Kunstrasenplatz am Wenzelstein eine erste Visitenkarte abgeben - wenn es die Wetterbedingungen zulassen. „Hoffentlich wird es nicht ganz so kalt, das kann sonst auf dem Kunstrasenplatz schwierig werden“, warnt der Coach vor einer möglichen eisigen „Rutschpartie“ mit Verletzungsgefahr und tendiert vorsorglich dazu, im Zweifelsfall bei Zweikämpfen „auch mal nicht voll durchzuziehen“. Die Wettkampfkondition über 90 Minuten und einzelne, in den ersten Trainingseinheiten angesprochene, taktische Themen sollen eher im Fokus stehen.

Schließlich schickte der Trainer seine Spieler bereits bei der Trainingseinheit am Dienstag vorzeitig von dem rutschigen Platz und verordnete stattdessen noch eine Laufeinheit. Begonnen hatte die Trainingswoche tags zuvor ohnehin erst einmal mit einer speziellen Konditionseinheit namens Schneeschippen - bevor der Ball nach der Weihnachtspause wieder rollen konnte, mussten die Süd-Spieler zu Schaufel und Besen greifen und den Platz freiräumen. Für Freitagabend war zusätzlich noch eine Übungseinheit in der Oxxsport-Arena in Ringingen unterm Hallendach angesetzt.

Neuzugang Strobel fügt sich gut ein

„Wie üblich waren alle noch etwas eingerostet“, aber grundsätzlich zeigte sich Trainer Michael Bochtler mit der ersten Trainingswoche zufrieden.

Personell startet der SSV Ehingen-Süd dabei mit einigen kleinen „Wehwehchen“ ins neue Jahr. So meldete sich Simon Dilger etwa krank und Kapitän Kevin Ruiz plagt sich mit einem blutunterlaufenen Zeh herum, allerdings „nichts, was größeres Kopfzerbrechen bereitet“, so die Einschätzung von Trainer Michael Bochtler. „Gut eingefügt“ hat sich laut dem Coach derweil Neuzugang Maurice Strobel (kam von Regionalligist FV Illertissen) in seiner ersten Woche beim SSV Ehingen-Süd. „Und Narciso Filho ist eben wie er ist - jetzt ist es bei uns in der Kabine und auf dem Platz halt wieder etwas lauter“, ergänzt Bochtler augenzwinkernd abschließend noch bezüglich der Rückkehr von Ex-Süd-Spieler Narciso Filho, nach zuletzt einem halben Jahr in Diensten von Türkspor Neu-Ulm.