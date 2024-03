Am Fasnetssonntag 1924, es war der 2. März 1924, gab es zum ersten Mal in Ehingens Straßen ein Krettenweib zu sehen. Wie kam diese originelle Figur zustande? Franz Högerle aus Ehingen (1898 -1983) hatte wohl im alpenländischen Raum Fastnachtsfiguren gesehen, ein in einem Korb sitzenden Mann, der von einer Frau getragen wird. Dieses Motiv findet sich in verschiedenen Versionen in Tirol, in Südtirol, in der Lombardei und der Schweiz. Franz Högerle muß stark beeindruckt gewesen sein. Er wollte eine solche Figur auch in Ehingen lebendig werden lassen.

Krettenweib zusammengebastelt

Er bastelte für sich selbst ein Krettenweib zusammen. Im Haus des Schumachers Adolf Gloker, seines späteren Schwiegervaters, Tuchergasse 763 (später 38, heute abgebrochen), setzte Franz Högerle die Teile zusammen, die für ein Krettenweib notwendig sind. Sophie Scham vom Friseurgeschäft am Lammberg unterstützte Franz Högerle bei der Umsetzung der Idee.

Am Lammberg im Scham‘schen Friseurgeschäft dürfte die Perücke für die „männertragende Puppe“ entstanden sein. Auch Eduard Ege, Sattlermeister aus der Unteren Stadt, war am Werk beteiligt. Er fertigte die notwendigen Lederarbeiten an.

Zum Fasnetssonntag 1924 war alles zusammen. Franz Högerle brachte die vorgefertigten Teile nach Dettingen und legte sich dort im Bahnhof das Krettenweib an. Er kaufte dem Vernehmen nach zwei Fahrkarten, er war gewissenhaft, aber auch der Schalk saß ihm im Nacken, und fuhr mit dem Zug nach Ehingen. Dort ging er die Bahnhofstraße hinauf und durchstreifte die Ehinger Straßen mit seiner originellen Figur.

Einmaliger Auftritt

Es war ein einmaliger Auftritt. Soweit bekannt ist Franz Högerle nie wieder als Krettenweib aufgetreten. Doch die Figur ist nicht in Vergessenheit geraten. Aus den dreißiger Jahren gibt es ein Foto von ein paar wenigen Krettenweibern bei einem Umzug in der Oberen Hauptstraße.

Nach dem Krieg haben einige der Gründerväter der Narrenzunft sich der Figur erinnert und diese in die Ehinger Fasnet als festen Bestandteil integriert. Erstmals werden sie in der Schwäbischen Zeitung 1953 als Ehinger Fasnetsgruppe erwähnt. Am 12. Januar 1956 wird Heribert Hepp als Zunftmeister der Krettenweiber genannt.

Friseurmeister Franz Rederer (Jahrgang 1934), sein Friseursalon befand sich neben dem Schlössle, war Anfang der fünfziger Jahre dabei, als die Krettenweibergruppe gegründet wurde. Er berichtet, dass damals die Männer in den Kretten ein Clownkostüm trugen: Spitzhut, angeklebter Schnurrbart, Clownkragen und große Fliege.

Er war für das Schminken verantwortlich, das sehr aufwendig war. Bei den ersten Narrentreffen nach dem Krieg waren die Krettenweiber ein richtiger „Hingucker“. Die originelle Figur wurde mit viel Beifall vom Publikum am Straßenrand bejubelt. Später wurde der Clown durch das „Bäuerle“ ersetzt. Markenzeichen sind bis heute der Dachauerhut, weißes Hemd und schwarze Schleife sowie eine rote, selten eine grüne Weste. In Erinnerung an die Auftritte der Krettenweiber in den fünfziger und sechziger Jahren traten am Fasnetsdienstag 2024 vier Figuren im Clownkostüm auf.