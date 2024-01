Das Programm der Volkshochschule Ehingen für das Frühjahrssemester steht fest. Das VHS-Team kann mächtig stolz auf die geleistete Arbeit sein. Denn die Nachfolgerin des ehemaligen VHS-Leiters Jürgen Morasch nimmt erst im April ihre Arbeit auf, so muss seit November mehr Arbeit auf die vorhandenen Mitarbeiterinnen verteilt werden.

„Das VHS-Team hat stark zusammengehalten“, sagt Benedicta Walser, die die Interimsleitung übernommen hat. „Das neue Programm ist eine Gemeinschaftsproduktion von uns allen“, betont sie. 240 ganz verschiedene Kurse stehen zur Auswahl. Dabei sollte für jeden etwas dabei sein.

Spannend könnte etwa ein Vortrag des Demeter-Landwirts Dietmar Rapp aus Granheim am 16. April sein: Er wird erklären, was gesunde Lebensmittel mit einem gesunden Boden zu tun haben - die Teilnahme ist kostenlos. Für Menschen, die endlich mit dem Rauchen aufhören wollen, gibt es einen Online-Kurs mit anschließender Nachbetreuung.

Das Programm soll Lust auf Bildung machen, auf selbstbestimmtes Lernen, Wissen und Training. Benedicta Walser

Und für Eltern gibt es im Juli einen Workshop zur Kommunikation mit Teenagern. Sie erfahren, wie sie sich am besten auf die Lebenswelt der Jugendlichen von heute einlassen können. „Ich glaube, dass das ein wichtiger Kurs ist, denn es gibt oft Unverständnis zwischen den Generationen“, sagt Juliane Schröder vom VHS-Team.

Lust auf Bildung

„Das Programm soll Lust auf Bildung machen, auf selbstbestimmtes Lernen, Wissen und Training“, sagt Benedicta Walser. Man wolle die Freude und den Genuss am Lernen vermitteln und freue sich über die Neugier der Menschen. Das funktioniere auch bei den Angeboten in den Ehinger Teilorten, besonders auf der Alb, gut.

Mit dem laufenden Semester ist man sehr zufrieden: Die Nachfrage sei groß und nach Corona wieder zurückgekehrt, so die Interimsleiterin. Was es im kommenden Semester, das am 4. März beginnt, nicht geben wird, ist ein spezielles Thema, um das Vorträge und Veranstaltungen kreisen. Aufgrund der personellen Situation habe man das nicht stemmen können, sagt Benedicta Walser.

Umso mehr sticht die Vielfalt der Kurse und Veranstaltungen hervor. Beim Frauenfrühstück wird Hermann Wax beispielsweise etwas über die Körperteile des Menschen auf Schwäbisch erzählen. „Das wird sicher amüsant“, ist sich Benedicta Walser sicher. Bereits am 6. Februar wird es beim Frauenfrühstück einen Fasnets-Markt im Franziskanerkloster geben. Über Geschichten und die Geister, die sich im Franziskanerkloster tummeln, wird der ehemalige VHS-Leiter Peter Dunkl im Juli referieren.

An drei Tagen werden professionelle Tänzer aus Stuttgart wieder mit interessierten Ehingern zusammenarbeiten und eine Aufführung entwickeln, die am 3. März stattfindet. Erarbeitet werden zeitgenössische und urbane Tanzstile - der Eintritt ist frei.

Breites Programm für Kinder

Der Gesundheits- und Ernährungsbereich bietet eine Vielzahl von Kursen für Fitness, Prävention, Entspannung sowie Essen und Trinken. Im Angebot gibt es Vorträge zum Thema „Schlaf und Ernährung“ sowie Migräne, Frauen können sich über die Wirkung von Kräutern in den Wechseljahren informieren.

Es ist wichtig, die Kinder und Jugendlichen im Blick zu haben, gerade nach Corona. Juliane Schröder

Und auch für Kinder gibt es wieder ein breites Programm. „Es ist wichtig, die Kinder und Jugendlichen im Blick zu haben, gerade nach Corona“, betont Juliane Schröder. Neu ist zum Beispiel das Boule Spielen für Kinder ab neun Jahren am Wolfertturm oder auch verschiedene Führungen von Volker Sonntag durch die Städtische Galerie - zum Beispiel mit der Taschenlampe am Abend. Für Schüler gibt es außerdem wieder Kurse zur Prüfungsvorbereitung.

Die Sprachschule bietet nicht nur offene Sprachtreffen für Englisch, Französisch und Spanisch. Neu ist ein Kurs zu „Business Skills“ im Englischen, der speziell auf die mündliche Kommunikation und Small Talk in der geschäftlichen Lebenswelt ausgerichtet ist. Außerdem gibt es im kommenden Semester nicht nur einen Ungarisch-Kurs, sondern dazu einen Kurs mit dem Titel „Sprache trifft Küche“ - eine kulinarische Reise in die ungarische Küche, versehen mit Sprachhäppchen. Am 13. April startet zudem ein Online-Mehrsprachkurs für Italienisch, Spanisch und Portugiesisch, den man nur auf der VHS-Homepage, nicht aber im Programmheft findet.

Sprachangebote für Arbeitnehmer

Allgemein empfiehlt es sich, immer mal wieder auf die Webseite zu schauen, erklärt das VHS-Team, da hin und wieder neue Kurse auch während des Semester hinzukommen. Auch Firmen dürfen sich jederzeit melden für maßgeschneiderte Sprachangebote für die Mitarbeiter, sagt Ulrike Meghit, die für den Sprachen-Bereich zuständig ist. Möglich dabei ist auch Deutsch als Fremdsprache, denn „immer mehr Arbeitnehmer werden aus dem Ausland rekrutiert - derzeit vor allem aus Ost- und Südosteuropa“, erklärt sie.

Im Bereich Digitales gebe es nicht mehr so viele Kurse zu Computer und Handy wie vor 20 Jahren, sagt Benedicta Walser. Dafür gibt es im kommenden Semester beispielsweise zwei Kurse zur künstlichen Intelligenz ChatGPT. Auch eine Reihe an Online-Vorträgen bietet die VHS Ehingen wieder an - ein Überbleibsel aus der Corona-Zeit. Über dieses Angebot hat man die Möglichkeit, auch international tätigen Referenten zu lauschen, die nicht mal kurz für zwei Stunden nach Ehingen kommen könnten, um einen Vortrag zu halten. Die Auswahl der Vorträge ist spannend: Es geht beispielsweise um die multiplen Krisen der Gegenwart, den Zoo im 21. Jahrhundert oder die dunkle Seite der Antike.

Ab sofort anmelden

Für die Kurse und Veranstaltungen kann man sich ab sofort anmelden - persönlich im Franziskanerkloster, per Telefon (07391/503 503) oder E-Mail ([email protected]) oder ganz einfach online unter www.vhs-ehingen.de, wo man auch noch einmal alle 240 Angebote findet. Einen Frühbucherrabatt von 2 Euro auf die meisten Veranstaltungen gibt es bis einschließlich 1. Februar. Das VHS-Team rät dringend: „Melden Sie sich an, wenn Interesse besteht.“

Man nehme nämlich wahr, dass sich das Anmeldeverhalten verändert habe: Häufig möchten die Menschen flexibel bleiben und melden sich erst wenige Tage vor Kursbeginn an. „Das ist nicht ratsam“, sagt Interimsleiterin Benedicta Walser. Denn wenn es zu wenig Anmeldungen gibt, müsse man Kurse schon vorher absagen. „Das ist wirklich schade“, betont sie.