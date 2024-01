Das gilt für Anwohner bei Schnee- und Glatteis

Bei Ankündigung von Schnee- und Glatteis beginnt der städtische Bauhof bereits in den frühen Morgenstunden mit dem Räumdienst, wie die Stadt Ehingen mitteilt. Durch den städtischen Bauhof würden Straßen und einige Radwege im Stadtgebiet, abgestuft nach einer Prioritätenliste, von Schnee und Eis befreit. Dazu zählen jedoch laut Stadt keine Gehwege, außer entlang eigener städtischer Grundstücke.

Entsprechend der Räum- und Streupflichtsatzung der Stadt Ehingen seien innerhalb der geschlossenen Ortslagen Gehwege oder, falls solche nicht vorhanden sind, entsprechende Flächen in einer Breite von mindestens 1,5 Metern am Rande der Fahrbahnen von den Straßenanliegern, zu räumen sowie bei Schnee und Eisglätte zu bestreuen. Die Räum- und Streupflicht ist, so heißt es vonseiten der Stadt, werktags bis 7 Uhr und sonn- und feiertags bis 9 Uhr zu erledigen. Wenn nach diesem Zeitpunkt Schnee fällt oder Schnee- beziehungsweise Eisglätte auftritt, sei unverzüglich, bei Bedarf auch wiederholt, zu räumen und zu streuen. Diese Pflicht ende um 21 Uhr.

Zum Bestreuen sei abstumpfendes Material wie Sand oder Splitt zu verwenden. Die Verwendung von auftauenden Streumitteln sei grundsätzlich verboten. Sie dürften ausnahmsweise bei Eisregen oder Eisglätte verwendet werden. Der Einsatz sei so gering wie möglich zu halten.