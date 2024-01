Das Gewinnerauto geht nach Osnabrück

(kö) - Um die Hospizarbeit in Ehingen und Kirchbierlingen sowie die Tafelläden unterstützen zu können, hat der Lions Club Munderkingen Ehingen dieses Jahr wieder einen SE Minicooper im Wert von 39.000 Euro verlost. Noch kurz bevor die Glücksfee Laura Nisch die drei Gewinner zog, konnte man ein Los erwerben.

„Wir haben von den 3900 Losen mehr als 3000 verkauft, Sie haben also erhöhte Gewinnchancen. Die eigentlichen Gewinner sind aber die Bedürftigen“, animierte der amtierende Präsident Dieter Wildhagen letzte Käufer. Punkt 12 Uhr am Samstagmittag wurden die abgegeben Lose in die Lostrommel umgefüllt, Laura griff beherzt hinein und zog zuerst den dritten Preis, ein Wochenende Fahrspaß mit dem E-Mini Cooper, Horst Möhrle aus Kirchen darf sich darüber freuen, auch Corinna Nille aus Westerheim darf ein Wochenende den E-Flitzer fahren. Bekommen aber wird ihn der Hauptgewinner Dieter Prerk aus Osnabrück. Notarin Kerstin Zacker hatte sorgfältig geprüft, ob alles bei der Verlosung seine Richtigkeit hatte.