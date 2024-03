(kö) - In die 40. Runde ist in diesem Jahr die Ausstellung „Haus Heim Garten“ in Ehingen gegangen, vor 43 Jahren hat der Initiator der ersten Ausstellung Wolfgang Rothenbacher noch in der alten Stadthalle mit elf Ausstellern begonnen. Zögerlich war die Begeisterung der Ehinger Firmen damals, erinnerte sich Rothenbacher bei der Eröffnung der jetzigen Ausstellung mit 40 beteiligten Firmen und Organisationen.

Von Beginn und immer dabei: die Ehinger Energie, damals noch Heckenmühle. Dafür dankte Rothenbacher Firmenchef Peter Guggemos mit einem Gutschein für 40 Paar Weißwürste plus Brezeln und Bier mit einem Gutschein für das ganze Team. Jetzt punktete das Unternehmen mit seinen Solaranlagen und günstigen Stromtarifen. Oberbürgermeister Alexander Baumann eröffnete offiziell die Ausstellung. „Sie alle sind mit Herzblut hier unterwegs und ich wünsche Ihnen, dass Ihre Erwartungen an die Messe erfüllt werden“, sagte er den Ausstellern.

Steine reinigen

Besonders im Frühjahr sind Steinflächen im Garten mit Moos und Flechten bewachsen. „Es gibt keine Steine, die wir nicht reinigen können“, versprach Christine Bertsch von „Steinxpert“ aus Ringingen. Hugo Gross, Stuckateur aus Munderkingen ist fast immer bei der Ausstellung dabei, um Kundenkontakte zu pflegen. Zurzeit saniert er die Außenfassade der Ehinger Spitalkapelle.

Malermeister Michael Traub aus Allmendingen zeigte Baumann und Rothenbacher bei ihrem Rundgang die neuesten Tapetenmuster in Gold mit Naturmaterialien unterlegt. Außerdem präsentierte er Echtstein und Dünnschiefer für die Verkleidung von Außenfassaden. Peter Mast vom Mast Natursteine polierte flink nochmals die ohnehin makellosen Steinflächen, die gern als große fugenlose Fliesen im Bad Verwendung finden.

Michael Traub (re.) zeigte das Neueste für die Innen- und Außenwände. Auch Wolfgang Rothenbacher (li.) und OB Alexander Baumann begaben sich auf einen Rundgang. (Foto: Barbara Körner )

Beim Immobilienmakler Patrick Rothenbacher fragte Baumann nach der aktuellen Marktlage und Preissituation. Die Preise für bestehende Häuser haben sich wieder auf normalem Niveau stabilisiert, das Angebot sei wieder reichhaltiger, erfuhren sie, nur neue Eigentumswohnungen würden immer noch sehr stark nachgefragt.

Ganz neu dabei ist das Ofenstüble aus Griesingen mit vielen formschönen Öfen, die mit größtenteils Holz oder aber auch Pellets zu heizen sind. „Die kW-Leistung reicht für eine gemütlich Zimmerwärme“, erklärte Ralf Storf.

Buchsbäume schützen

Im kleinen Saal hat die Stadt Ehingen ihren Stand, hier informierte Michael Heim besonders über die Bekämpfung des Buchsbaumzünslers, der sich im letzten Jahr in Ehingen für kahl gefressene Buchsbäume gesorgt hatte. „Es macht Sinn, mit einem Meisenknödel Vögel anzulocken, die die Raupen dann auch aufpicken. Oder man sollte den Buchs radikal zurückschneiden, den Schnitt gut verpackt im Hausmüll entsorgen und den Boden unter der Pflanze mit einem Hochdruckreiniger bearbeiten. Ein sicheres Mittel ist aber auch, die Pflanze mit einem biologisch abbaubaren Mittel aus dem Baumarkt zu besprühen“, riet Heim.

Die Stadtjägerin Susanne Kuhn-Urban kann bei Bedarf von Ehinger Bürgern gerufen werden, wenn Fuchs und Marder in ihren Grundstücken Schaden angerichtet haben. „Aber als Stadtjägerin will ich vermitteln, dass Waldtiere in unseren Städten und ihren Gärten einen Platz haben dürfen“, erklärte sie.

Immer bei der Ausstellung dabei ist Wasser-, Sanitär- und Heizungstechniker Jürgen Zeller, der jetzt seine beiden Söhne mit in den Betrieb genommen hat. Marius Zeller ist Elektromeister. Mit ihm und einem Dachdecker im Betrieb können jetzt alle Schritte einer PV-Anlage auf dem Dach von einer Hand erledigt werden. Lange Wartezeiten zwischen verschiedenen Handwerkern fallen da weg, erklärte Marius Zeller.

Obwohl der Samstag zum ruhigeren Tag der Ausstellung zählt, strömten schon bald nach Eröffnung die Besucher in die Halle, um die Chance zu einem direkten Gespräch mit den Firmenchefs zu nutzen für eine Beratung, für eine anstehende Renovierung, Sanierung oder Neubau.