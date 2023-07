Das Ehinger Special findet wieder statt

Nach drei Jahren Pause soll es im Herbst dieses Jahres wieder die Messe „Ehinger Special“ in der Ehinger Lindenhalle (14./15. Oktober) geben. Die beiden Organisatoren Ewald senior und junior Fröhlich brennen darauf, das Herbst–Event endlich wieder anbieten zu können. Denn neben den Corona–Jahren gab es noch einen Grund, warum die Messe im vergangenen Jahr pausieren musste.

Corona und kaputte Decke

27 Mal bereits hat es die Messe „Ehinger Special“ in der Lindenhalle gegeben — drei Jahre Zwangspause hat die Messe indes noch nie verkraften müssen. Das wissen auch Vater und Sohn Fröhlich, die sich nicht entmutigen lassen. „Während Corona ging natürlich nichts und als Corona vorbei war, konnten wir mit unserer Messe nicht in die Lindenhalle, weil bekanntlich die Decke saniert werden musste“, sagt Ewald Fröhlich junior, der zusammen mit seinem Vater die Messe organisiert und veranstaltet.

Die Jahre vor Corona liefen richtig gut. Wir hatte Samstag und Sonntag eine volle Halle, die Aussteller und die Besucher waren begeistert. Ewald Fröhlich junior

Zwischen 30 und 35 Aussteller haben in den Jahren vor Corona die Plattform im Oktober genutzt, um ihre Dienstleistungen den Menschen aus Ehingen und der näheren Umgebung live und in Farbe in der Lindenhalle zu präsentieren. „Die Jahre vor Corona liefen richtig gut. Wir hatte Samstag und Sonntag eine volle Halle, die Aussteller und die Besucher waren begeistert“, so Ewald Fröhlich junior, der der Messe seit ein paar Jahren den Slogan „Leben.Umwelt.Energie“ mit großem Erfolg verpasst hat.

Plattform für verschiedenste Branchen

Denn durch das Motto wird das „Ehinger Special“ eine Plattform für die verschiedensten Branchen und passt natürlich perfekt zur „Nachhaltigen Stadt Ehingen“. Die vergangenen Jahre präsentieren sich Unternehmen aus der Möbelbranche, der Baubranche, der Metall– und Elektrobranche, der Fitnessbranche, Solarfirmen, Handwerker, Dienstleister wie die Stadt Ehingen oder Krankenkassen in der Lindenhalle. Natürlich sind auch stets die Fröhlichs mit ihrer Autovermietung dabei.

Die Anfänge waren 20 Geschäftsleute, die die Messe gemeinsam organisiert haben. Ewald Fröhlich senior

„Wir bieten den Besuchern einen wirklich spannenden Branchenmix an“, sagt Ewald Fröhlich senior, der von Anfang an bei der Messe dabei war — zu Beginn allerdings noch unter anderen Vorzeichen. „Die Anfänge waren 20 Geschäftsleute, die die Messe gemeinsam organisiert haben. Irgendwann hat sich daraus dann ergeben, dass ich es alleine mache“, so Ewald Fröhlich senior, der seit ein paar Jahren nun auch seinen Sohn mit ins Messe–Boot geholt hat.

Briefe an Betriebe

Dass die drei Jahre Zwangspause nun auch ein paar Probleme mit sich bringen, ist klar. „Früher haben wir zu den Ausstellern bis zum nächsten Jahr gesagt und hatten die Messe voll. Nun muss es erst wieder anlaufen“, so Ewald Fröhlich junior, der bereits Briefe an die vielen Betriebe und Firmen in der Region verschickt hat — und schon erste Anmeldungen erhalten hat.

Wir wollen zeigen, wie attraktiv Ehingen als Dienstleistungsstadt ist und sprechen alle Branchen an, die sich präsentieren möchten. Ewald Fröhlich senior

Mit dabei in diesem Jahr ist auch das Thema Jobbörse — das dem Mangel an Arbeitskräften in fast jeder Branche entgegenwirken soll. „Die Betriebe, die Mitarbeiter suchen, können dies mit einem großen Schild an ihrem Stand deutlich machen. So können die Betriebe auch mit potenziellen Mitarbeitern ins Gespräch kommen“, so Ewald Fröhlich junior.

Wir wollen das Ehinger Special wieder zum Laufen bringen. Ewald Fröhlich senior

Sein Vater möchte mit der Messe vor allem die Kraft der Ehinger Unternehmen zum Ausdruck bringen, zumal an diesem Wochenende (14./15. Oktober) auch der verkaufsoffene Sonntag in Ehingen stattfinden wird. „Wir wollen zeigen, wie attraktiv Ehingen als Dienstleistungsstadt ist und sprechen alle Branchen an, die sich präsentieren möchten“, sagt Vater Fröhlich, der weiß, dass viele Menschen von der Messe profitieren können. „Wir wollen das Ehinger Special wieder zum Laufen bringen“, betont er und freut sich jetzt schon auf einen goldenen Herbst in Ehingen.

www.ehinger-special.de