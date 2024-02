Drogen, falsche Freunde und dann wollte er auch noch eine Frau beeindrucken: So erklärte der Angeklagte zum Auftakt des Ehinger Raubprozesses am Ulmer Landgericht sein Handeln im Februar 2022. Am Glombigen soll der 25-Jährige zusammen mit drei anderen drei junge Männer auf der Brücke über den Ehinger Bahnhof überfallen haben. Nach mehreren Tritten und Schlägen soll die Gruppe eine Tasche mit einem Handy entwendet haben, heißt es in der Anklageschrift.

Das ist die letzte Erinnerung, die ich habe, dass ich auf dem Boden lag. Ein Zeuge

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 25-Jährigen besonders schwere räuberische Erpressung mit gefährlicher Körperverletzung und Raub vor. Bereits Anfang Februar soll er mit einem weiteren Mann im Bereich Bahnhofstraße/Kornhausgasse einen Mann mit einer Schreckschusswaffe bedroht, ausgeraubt und so lange auf ihn eingetreten haben, bis er bewusstlos war. „Für mich war klar, dass ich hier sterben kann“, sagte der 35-Jährige vor Gericht über die Nacht.

Ehinger wird auf dem Heimweg überfallen

Er sei nach dem Feiern in der Stadt auf dem Nachhauseweg gewesen, erinnert sich der Ehinger. In der Bahnhofstraße beim Durchgang zur Kornhausgasse sei er von den beiden Männern angesprochen und aufgefordert worden, ihnen seinen Geldbeutel zu geben. „Ich habe gesagt: Verpisst euch!“ Da habe er die Waffe noch nicht gesehen gehabt. Im nächsten Moment habe der Angeklagte schon damit in die Luft geschossen und sie dann auf seinen Oberkörper gerichtet.

Daraufhin habe er seinen Geldbeutel übergeben - und dann die Möglichkeit gesehen, die Waffe wegzuschlagen. Der 25-jährige Angreifer sei daraufhin zu Boden gegangen. „Ich habe mich nach links gedreht und da wurde ich schon niedergeschlagen“, sagte der 35-Jährige aus. Der zweite Angreifer habe ihn mit einem Stein oder ähnlichen Gegenstand niedergeschlagen.

Nach wenigen Metern holen die Angreifer ihn ein

Er sei benommen gewesen, habe aber flüchten können - zumindest einige Meter weit. In der Kornhausgasse kurz vor den Treppen zur Tiefgarage hätten sie ihn wieder eingeholt, ihm die Füße weggezogen und mit den Füßen auf seinen Kopf eingetreten. „Das ist die letzte Erinnerung, die ich habe, dass ich auf dem Boden lag“, sagte er dem Gericht. Dann sei er bewusstlos geworden und erst in der Adolffstraße wieder zu sich gekommen.

Wie er dorthin gekommen ist, daran erinnere er sich nicht, sagte er vor Gericht. Dort habe er die Polizei gerufen. Er habe an Nase, Auge, Schläfe, Hand und Mund geblutet, Teile von drei Zähnen hätten ihm gefehlt. Im Krankenhaus habe man eine Schädelprellung und Gehirnerschütterung festgestellt. Wenn er abends allein unterwegs sei und ihm jemand entgegenkomme, habe er auch zwei Jahre später noch ein ungutes Gefühl, berichtete der Mann.

Angeklagter bestreitet, zugetreten zu haben

Mit seiner Darstellung der Ereignisse unterschied er sich im groben Ablauf nicht von den Aussagen des Angeklagten. Nur in einigen Details hatte der 25-Jährige eine andere Erinnerung. So sei nicht er der Wortführer des Überfalls gewesen, er habe die Waffe nur von seinem Freund übernommen. Den Geldbeutel habe ihr Opfer nicht herausgegeben, den habe sich sein Bekannter von dem bewusstlosen Mann geholt. Auf den Kopf eingetreten habe er außerdem nicht, das sei sein Begleiter gewesen, der lediglich einmal getreten habe.

Er habe an dem Abend viel Alkohol getrunken und Speed genommen - zusammen mit anderen in einem Hotelzimmer über dem Patrick’s. Dann sei es darum gegangen, dass sie das Zimmer bezahlen müssten. Sein Bekannter sei auf die Idee gekommen, jemanden zu überfallen. Um einer der Frauen aus der Gruppe zu gefallen, sei er mitgegangen. Er habe ohnehin nur wegen ihr mit den anderen Kontakt gehabt.

Bei Brückenvorfall berichtet der Angeklagte von Beleidigungen

Anders sei es am Glombigen gewesen. Zwar sei er wieder mit der gleichen Personengruppe unterwegs gewesen. Aber diesmal seien sie provoziert worden. „Die haben von oben von der Brücke runtergerufen“, ließ er über seinen Anwalt erklären. Daraufhin sei er zur Gruppe, um zu schlichten. Seine Bekannten seien dazugekommen, es wäre zur Schlägerei gekommen. Er selbst habe nie nach Geld gefragt: „Ich wollte nichts, habe nichts gesagt. Die anderen haben das ausgenutzt, um an Geld zu kommen.“

Sie seien schließlich auseinandergegangen, nur um von der Gruppe wieder angepöbelt zu werden. Sie seien dann wieder zu ihnen auf die Brücke. Die erneuten Beleidigungen seien nur dazu da gewesen, um sie beschäftigt zu halten, bis die Polizei kommt, ist sich der Angeklagte sicher. Als sie die Sirenen des Streifenwagens hörten, seien sie abgehauen.

Zeugen erinnern sich nur noch lückenhaft

An so viele Details erinnern sich die angeblich Angegriffenen nicht mehr. „Sie waren auf einmal da“, sagte einer von ihnen. „Ich weiß nicht, wie das alles zustande gekommen ist.“ Die Angreifer klar identifizieren konnten sie jedoch nicht. „Ich war gut betrunken“, bekam das Gericht nicht nur einmal zu hören. Von der Forderung nach Geld berichteten zwei von ihnen. Sie seien jedoch in der Unterzahl gewesen, berichteten alle drei. Und: „Die haben uns ein bisschen verdroschen, sag ich mal.“

Tritte gegen das Schienbein und Schläge ins Gesicht habe es gegeben. Einer aus ihrer Gruppe habe jedoch auch einmal einen Schlag landen können. Auch zwei Freunde, die zur Unterstützung noch dazu gekommen sein sollen, haben wenig Erinnerung an den Vorfall. „Ich weiß, dass da was war“, war die vage Aussage eines der Männer. „Alles andere kann ich nicht mehr mit Sicherheit sagen.“

Das Gericht hofft nun, am nächsten Verhandlungstag am Donnerstag, 7. März, das Geschehen auf der Brücke besser beleuchten zu können. Dort sind dann auch die drei weiteren Angreifer aus der Gruppe als Zeugen geladen. Sie sind wegen verschiedener Vorfälle bereits zu Gefängnisstrafen - zum Teil auf Bewährung - verurteilt worden.