Der Frust über die „Ampel“ wird in der Region immer deutlicher - und vor allem sichtbarer. Erst kurz vor Weihnachten haben Landwirte in Berlin und auch in Stuttgarter ihrem Ärger Luft verschafft und demonstriert. Nun hat es so manche Ortsschilder landauf landab getroffen - so beispielsweise auch im Ehinger Teilort Kirchbierlingen oder in der Gemeinde Rottenacker.

Fast überall

So steht in Kirchbierlingen am Ortseingang von Ehingen her kommend das Ortsschild auf dem Kopf, darunter wurde auf eine Holzplatte der Satz „Die Regierung stellt alles auf den Kopf“ gesprüht. Richtung Rottenacker ist das Ortsschild zwar nicht „verdreht“, darunter aber ist zu lesen: „Dieses Schild wurde von Frau Baerbock um 360 Grad gedreht“. In Rottenacker von Munderkingen her kommend wurde unter dem Ortsschild ein Schild mit einer durchgestrichenen Ampel und den Worten „Deutschland steht Kopf“ angebracht. Ähnliche Dinge gibt es auch aus den Landkreisen Biberach und Ravensburg zu berichten.

Eine Protestaktion

Dass es sich hier um eine Protestaktion angesichts des möglichen Aus für die Agrardiesel-Subvention und KfZ-Steuerbefreiung für Land- und Forstwirte handelt, ist mehr als wahrscheinlich. Aus Sicht der Polizei stellt sich die Sache so dar. „Im Rahmen ihres polizeilichen Tätigwerdens konnte die Polizei bislang keine strafbaren Handlungen feststellen“, heißt es von der Ulmer Pressestelle kurz und knapp.

Er gehe davon aus, dass hinter der Aktion Landwirte stehen, das sei ganz klar, sagt Ernst Buck, Vorsitzender des Kreisbauernverbands Ulm-Ehingen. Er persönliche begrüße die Aktion auch. Es werde ja schließlich nichts beschädigt, so Buck. Vom Bauernverband sei die Schilder-Aktion aber nicht in die Wege geleitet worden. „Mir ist kein Aufruf des Bundes-, Landes- oder Kreisbauernverbands bekannt“, erklärt er.

Eigene Protestaktionen plant der Bauernverband ab dem 8. Januar. So könnten etwa Kreisverkehre und Kreuzungen vor Ort über mehrere Stunden blockiert werden, gibt Buck Einblick in die Überlegungen. Allerdings sagt er auch: „Wir dürfen stören, aber wir dürfen die Bevölkerung nicht vor den Kopf stoßen.“ Derzeit überlege man zusammen, wie man diesen Spagat hinbekommt. Aktuell spüre er eine Solidarität in der Bevölkerung. Und auch in Zukunft wolle man sie sich - trotz der geplanten Störaktionen - nicht zum Gegner machen, betont er.