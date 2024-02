Darum sollten Misteln verbrannt werden

Der Bund Ehingen informiert in einer Mittelung über den richtigen Umgang mit Mistelbefall an heimischen Bäumen. Aufgrund der Verbreitung des Mistelsamens durch Vögel könne es zu einem vollständigen Absterben eines ganzen Baumes und im weiteren Verlauf ganzer Streuobstbestände kommen.

Bei erkanntem Befall müssen Misteln zum Erhalt der Obstbäume entfernt werden. Tragzweige sollten 30 bis 50 Zentimeter hinter der Ansatzstelle des Mistelstrauches abgeschnitten werden.

Stark befallene Bäume könnten als Baumtorso stehen bleiben und so noch einen bedeutenden ökologischen Wert haben, indem sie vielen Kleinstlebewesen als Lebensraum zur Verfügung stehen. Die Misteln sollten am besten noch über die in diesem Monat stattfinden Funkenfeuer entsorgt werden.