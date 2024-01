Im Gebiet der Stadt Ehingen kommt und kam es aktuell zu extremen Verzögerungen bei der Abfuhr der Gelben Säcke. In manchen Bereichen des Rosengartens liegen die Säcke bereits seit einer Woche am Straßenrand. Im Auftrag der Dualen Systeme ist die Firma Veolia seit dem 1. Januar 2024 für die Abfuhr und Sammlung der Gelben Säcke im Alb-Donau Kreis zuständig. Schon Anfang Januar kam es zu Verzögerungen.

Erhöhte Sammelmengen

Damals erklärte Veolia, dass aktuell die deutlich erhöhten Sammelmengen die größte Herausforderung darstellen würden. „Wir haben damals eine Tour für zwei Ortschaften geplant, die Fahrzeuge waren aber schneller voll, als gedacht“, erklärt die zuständige Pressesprecherin Diana Viets auf SZ-Nachfrage. Aufgrund der vorgeschriebenen gesetzlichen Arbeitszeiten könnten die Touren dann nur teilweise wieder aufgenommen und nicht zu Ende gefahren werden. Veolia versprach damals „alle zur Verfügung stehenden Kapazitäten zu nutzen, um noch ausstehende Sammeltouren trotz des Wintereinbruchs in Süddeutschland bis zum 20. Januar 2024 nachzufahren. Alle folgenden bekannten Abfuhrtermine und der Turnus der Sammlung werden sich dadurch nicht verändern“. Laut Abfuhrkalender war vergangenen Dienstag, 23. Januar, wieder der Abfuhrtermin der Gelben Säcke in Ehingen. Erst Ende vergangener Woche waren die meisten Säcke weg vom Straßenrand - allerdings nicht überall. Beispielsweise in Teilen des Neubaugebiets Rosengarten lagen die Gelben Säcke auch noch am Montag und Dienstagmorgen.

Rückstau nicht aufholen

Diana Viets erklärt nun auf Nachfrage: „Wir konnten den Rückstau der Abholung leider nicht bis zum 20. Januar aufholen. In der vergangenen Woche waren wir daher mit bis zu zehn Fahrzeugen im Einsatz und haben bis einschließlich Mittwoch, 24. Januar, alle nicht erfolgten Touren nachgefahren. Seit Donnerstag, 25. Januar, sind wir wieder im Normalbetrieb und die Abholung findet an den Tagen statt, die im Abfuhrkalender ausgewiesen sind.“ In Teilen des Rosengartens gab es in Sachen Abfuhr laut Diana Viets Abstimmungsprobleme: „Wir waren mit verschiedenen Fahrzeugen unterwegs. Das eine Fahrzeuge dachte, das andere übernimmt und umgekehrt“, erklärt die Sprecherin und verspricht, dass „das nun alles komplett abgefahren wird“.

Bei Rückfragen können sich Bürgerinnen und Bürger telefonisch an die kostenfreie Service-Hotline 0800/0785600 wenden.