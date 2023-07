Chronische Schmerzen effektiv lindern

Das Medizinisches Vorsorgezentrum (MVZ) Ehingen kann mithilfe eines neuen Verfahrens fortan Rückenpatienten mit chronischen Schmerzen besser behandeln. Wie das Alb–Donau Klinikum mitteilt, handelt es sich bei dem Verfahren um die sogenannte Facettendenervierung.

In der Orthopädie des MVZ Alb–Donau haben es sich die Ärztinnen und Ärzte zur Aufgabe gemacht, möglichst vielen Rückenpatienten mit chronischen Schmerzen helfen zu können. Unterschiedliche Verfahren wie Injektionen, Akupunktur und stabilisierende Operationen der Wirbelsäule helfen in vielen Fällen, die Schmerzen des Patienten zu lindern und ihm zu einer verbesserten Lebensqualität zu verhelfen.

Seit kurzem steht mit der Facettendenervierung ein weiteres erfolgversprechendes Verfahren in der ambulanten Schmerzbehandlung im MVZ Ehingen zur Verfügung. Dieses Verfahren kommt zum Einsatz bei Patienten, die positiv auf die Injektionstherapie ansprechen, bei denen deren Wirkung aber nicht lange genug anhält. So können die Ärzte im Vorfeld des Eingriffs sicher sein, dass die Schmerzen ihre Ursache im so genannten Facettengelenk haben.

Die Facettendenervierung ist ein Verfahren, das darauf abzielt, Schmerzen zu lindern, indem die Nervenenden, die für die Schmerzempfindung in den Facettengelenken verantwortlich sind, mit Hilfe eines hochfrequenten bipolaren Stroms gezielt ausgeschaltet werden. Dadurch können die erfahrenen Orthopäden präzise und effizient diejenigen Nervenenden identifizieren, die Schmerzsignale verursachen und sie dann schonend deaktivieren.

„Die ambulante Facettendenervierung ist eine wegweisende Technik zur Schmerzlinderung bei Rückenbeschwerden. In der Regel erleben die Patienten einen Soforteffekt. Der Schmerz ist direkt nach dem Erwachen aus der Vollnarkose weg und die Patienten erleben dadurch eine sehr unmittelbare Verbesserung ihrer Lebensqualität. Bei bestimmten Indikationen lassen sich dadurch größere Wirbelsäulenoperationen zeitlich hinauszögern“, sagt Peter Stauch, Sektionsleiter der Wirbelsäulenchirurgie im Alb–Donau Klinikum Ehingen und einer der Orthopäden im MVZ Ehingen.

Was die Facettendenervierung im MVZ Ehingen besonders attraktiv macht, ist die Tatsache, dass der Eingriff ambulant durchgeführt werden kann, so dass kein Krankenhausaufenthalt erforderlich ist. Dies bedeutet eine erhebliche Zeitersparnis für die Patienten, da sie nach dem Eingriff schnell wieder in ihren Alltag zurückkehren können.