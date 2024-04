Christen feiern die Auferstehung Jesu

Nach der Kargheit der Fastenzeit war die Kirche St. Michael in Ehingen zum Osterfest wieder festlich geschmückt - mit Blumen und weißen Kerzen. Besonders die Osterkerze, die Stadtpfarrer Harald Gehrig und Diakon Roland Gaschler entzündeten, fiel den vielen Gläubigen ins Auge. Vor dem Altar hatten die Kinder ihre Körbchen mit der Osterspeise für die Segnung abgestellt. Mit einer großen Schar von Messdienern waren die Geistlichen in die fast voll besetzte Kirche eingezogen. „Frohe Ostern, der Herr ist auferstanden und wir sind dem Ostergeschehen gegenüber sprachlos wie die Jünger“, begrüßte Pfarrer Gehrig die Gemeinde.

Nach dem von Solotenor Jürgen Joos und dem Kirchenchor gesungenen „Gloria in excelsis“ betete der Stadtpfarrer: „Am heutigen Tag ist der Tod besiegt und uns der Zugang zur ewigen Freude Jesu erschlossen worden.“ Diakon Gaschler las den Predigttext aus dem Johannesevangelium, in dem beschrieben wird, wie Maria von Magdala, die mit anderen Frauen das Geschehen am Kreuz verfolgt hatte, das leere Grab von Jesus vorfand und die Jünger herbeirief. Nur die Binden und das Schweißtuch fanden sie dort. In seiner Predigt sagte Gaschler den Gläubigen, dass Aufmerksamkeit erregen für viele Menschen wie eine Droge wirkt, wichtig ist allein wie viele Likes habe ich, wie viele Follower in Sozialen Netzwerken. Das sei ein Ersatz dafür, dass kaum noch jemand an die Auferstehung glaubt, so Gaschler.

Körbe mit der Osterspeise brachten die Kinder für die Segnung zum Altar. (Foto: Barbara Körner )

„Die Aufmerksamkeit im Osterevangelium bedeutet Glück und Zuwendung“, predigte Gaschler weiter. „Zu Maria sagte Jesus, deine Sünden sind dir vergeben, doch wie kann ein Verstorbener gegenwärtig sein. Maria schaut nicht mehr in die Vergangenheit, sondern glaubt ihm.“ Weiter sagte der Diakon: „Jesus schenkt uns seine Aufmerksamkeit, doch wie kann ich diese Aufmerksamkeit erfahren.“ Selig sind die, die nicht sehen, sondern glauben, heißt es im Bibeltext. „Man muss alte Reize zurücklassen und sich im Herzen auf Jesus einlassen. Jesus spricht jeden einzelnen von uns mit seinem Namen an, als Person fühle ich mich als berufen“, sagte Gaschler.

„Die Fülle der Aufmerksamkeit wird Maria von ihrem Schöpfer zuteil. Richtet Euren Sinn auf das Himmlische und nicht auf das Irdische“, schloss Gaschler seine Predigt. Die Fürbitten galten allen Menschen in Trauer, die voll Furcht in die Zukunft blicken, allen Menschen, die das Evangelium verkünden, besonders allen Frauen, die das Evangelium in die Welt tragen, allen die wegen ihres Glaubens verfolgt werden. Frieden im Heiligen Land galt die letzte Fürbitte. „Ist das der Tag, den Gott gemacht“ sang die Gemeinde.

Den musikalischen Rahmen für das Hochamt zu Ostern hatte Kantor Wolfgang Gentner besonders festlich gestaltet. Der Kirchenchor wurde unterstützt von einem Streichorchester und Markus Braig an der Orgel. Die Messe B-Dur von Joseph Haydn wird oft als kleine Orgelmesse bezeichnet, besonders schön war das „Benedictus“ gesungen von Tenor Jürgen Joos und begleitet von der Orgel. Vom jüngeren Bruder von Joseph Haydn Michael Haydn komponiert wurde die Ostergraduale „Alleluja, in die resurrectionis“ für Orgel, Streicher und Chor. Des Weiteren hatte Gentner für das Hochamt zu Ostern von Dietrich Buxtehude die Osterkantate „Erstanden ist der Heilig Christ“ mit dem Chor und der Begleitung einstudiert.