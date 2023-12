Der traditionelle Ehinger Christbaumverkauf auf dem Viehmarktplatz am historischen Wehrgang findet am Freitag, 8. Dezember, und am Samstag, 9. Dezember, jeweils von 8 bis 17 Uhr statt. Dabei bieten verschiedene Händler qualitativ hochwertige Bäume an, wie die Stadt mitteilt. Während des Christbaumverkaufs darf auf dem Viehmarktplatz kostenlos geparkt werden.