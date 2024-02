Charakter gezeigt - Ausrufezeichen gesetzt

Kurz vor dem richtungsweisenden Duell im Abstiegskampf gegen die Black Forest Panthers in Villingen-Schwenningen hatte sich das Team Ehingen Urspring nochmals extra-intensiv eingeschworen. „Über unsere Situation sind wir uns voll und ganz im Klaren und wir möchten diese zusammen so schnell wie möglich bewältigen - für den Verein, für die Fans und natürlich auch für uns! Es macht uns allen keinen Spaß zu verlieren“, unterstrich Kapitän Vincent Neugebauer die Brisanz des Kräftemessens mit dem Tabellenletzten, während Head-Coach Johannes Hübner klarstellte: „Die Mannschaft hat eine hoch-intensive und motivierte Trainingswoche mit vollem Fokus hinter sich - diese Energie und dieses Feuer muss jetzt von jedem aufs Feld gebracht werden!“ Oder einfacher formuliert: verlieren verboten! Und die jungen Basketballer aus Urspring hielten tatsächlich Wort, zeigten Charakter und setzten ein Ausrufezeichen. Nach tapfer umkämpften 40 Minuten stand am Samstagabend ein 76:61-Auswärtssieg zu Buche.

Acht Minuten brauchten die Gäste in der Sporthalle am Deutenberg in Schwenningen dabei, um die Nervosität aus den Klamotten zu schütteln, dann nahm sich Jorke Aav ein Herz, versenkte einen Dreier zur 7:8-Führung und führte sein Team in Richtung Siegerstraße.

Die Nerven halten im „Hochdruck-Spiel“

„In so einem Hochdruck-Spiel spielt Nervosität natürlich logischerweise immer eine Rolle, aber für ein so junges Team auswärts dann in so einer Situation so zu performen ist schon stark“, zeigte sich der Coach nach Spielschluss ungeachtet des etwas zerfahrenen Beginns stolz auf seine Mannschaft. Offensiv wollte im ersten Viertel nicht viel gelingen. Nach acht Minuten zeigte das Scoreboard erst fünf Punkte für das „Team in green“ an - „aber wir sind defensiv gut gestartet“, betont Hübner: „Das hat uns früh gezeigt, dass hier heute was gehen kann.“

Im zweiten Viertel kamen die Gäste dann auch offensiv besser ins Spiel und stellten von 18:18 (13.) über 22:29 (16.) bis zur Halbzeitpause auf 28:40 und damit die Weichen früh auf Erfolg. Schlüssel zum Sieg blieb auch im weiteren Verlauf des Spiels die starke Abwehrarbeit - am Ende konnte man den Gegner bei gerade einmal 61 Punkten halten. „Da haben wir unter der Woche im Training auch voll den Fokus darauf gelegt und hart an unserer Mentalität gearbeitet“, zeigte sich Hübner erfreut darüber, dass sich in dieser Woche die harte Trainingsarbeit auch endlich einmal ergebnistechisch positiv in einen Erfolg und wichtige Punkte im Abstiegskampf ummünzen lassen konnte. Dementsprechend gelöst und euphorisch war auch die Stimmung in der Umkleidekabine nach dem Ertönen der Schlusssirene. Dabei lobte der Trainer vor allen Dingen die geschlossene Mannschaftsleistung: „Auch die Spieler, die am Ende gar nicht auf dem Spielfeld standen, waren heute zu 110 Prozent dabei!“ Mit Valtteri Mervola, Daniel Zacek, Adam Thoseby und Jorke Aav punkteten gleich vier Spieler zweistellig und auch die Spieler aus der „zweiten Reihe“ lieferten ab - wie etwa Center Finn Döntgens mit acht Punkten.

Daniel Zacek mit starker Performance

Für zusätzliche Stabilität im Spiel des Team Ehingen Urspring sorgte zudem die Rückkehr von Routinier Adam Thoseby nach überstandener Verletzungspause. Ein Extra-Lob des Trainers verdiente sich auch Daniel Zacek bei der Rückkehr in seine Heimatstadt. „Er hat stark gespielt und viel Verantwortung übernommen“, attestierte Johannes Hübner dem 23-Jährigen eine gute Performance. Der gebürtige Schwenninger wurde an seiner alten Wirkungsstätte mit 15 Punkten Topscorer des Spiels und konnte außerdem fünf Rebounds, sowie je zwei Steals und Assists für sich verbuchen - und das alles vor den wachsamen Augen seiner Familie und Freunden, schließlich hatte Zacek das komplette dem Team Ehingen Urspring zur Verfügung stehende Gäste-Kartenkontingent an seine Bekannten verschenkt.

„Das war ein wichtiges Schlüsselspiel - aber jetzt kommen noch acht weitere Schlüsselspiele“, hakte Hübner den Auswärtserfolg abschließend als erfreulichen Zwischenschritt im Abstiegskampf ab. „Das war aber auf jeden Fall direkt ein Reminder, dass alles eng bleibt“, registrierte der Coach parallel aber auch direkt den überraschenden Auswärtserfolg von Breitengüßbach am Wochenende. Der härteste Konkurrent im Rennen um den Klassenerhalt in der ProB konnte sich mit 76:67 beim Tabellendritten Orange-Academy Ulm durchsetzen und bleibt punktgleich mit dem Team Ehingen Urspring . Für das Hübner-Team gilt es nun, den Schwung aus dem Auswärtserfolg im Schwarzwald ins letzte Saisondrittel mit zu nehmen und möglichst direkt am kommenden Samstag in Fellbach mit dem nächsten Auswärtserfolg nachzulegen.