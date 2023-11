Cantemus Frauenstimmen verzaubern im Rokokosaal

„Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt“, so beginnt der einführende Text des Programmhefts und wahrlich: Der Abend war wirklich reich an Kontrasten, Farben, Emotionen und musikalischen Stilwelten. Schon zum Auftakt zogen die Frauen singend mit Ilze Arnes „Viva la Musica“ ein. Ein spritziger Auftakt und eine veritable musikalische Visitenkarte. Ausdrucksvoll, biegsam und klangschön musizierten die rund 30 Cantemus-Frauen dann Mendelssohns kleinen Zyklus mit ursprünglich für Solostimmen und Klavier komponierten und von Pascal Martiné für Frauenchor bearbeiteten Stücken, die, so Chorleiter Peter Schmitz in der Einführung, die Jahreszeiten einer Liebe nachzeichnen.

Nach überschwänglich emphatischem Beginn in „Ich wollt’, meine Liebe ergösse sich“ führte der Chor das Publikum über das ruhige und wunderbar phrasierte „Abendlied“, das stürmisch-zweifelnde „Herbstlied“, dem elegischen „Wie kann ich froh und lustig sein“ bis hin zum optimistischen Neubeginn in „Maiglöckchen“, detailfreudig, frisch und kontrastreich musiziert vom Chor und einfühlsam begleitet von Liliana Roth am Flügel.

Mit drei „Flower Songs“ der amerikanischen Komponistin Amy Beach überzeugte Cantemus auch im A-cappella-Genre. Delikat und intonationssicher brachten die Sängerinnen die aphoristisch, biedermeierlich anmutenden Preziosen dar. Eine weitere Komponistin, diesmal aus dem England des 19. Jahrhunderts, folgte: Ethel Mary Boyce’s „Ye dainty Nymphs“ und „Corinna“, zwei heitere, in romantischer Klangsprache verfasste Chorlieder, die facettenreich und mit Freude musiziert, sicher begleitet von Liliana Roth am Flügel, überzeugten.

Dass Cantemus noch andere stilistische Herausforderungen meistert, zeigte der Frauenkammerchor nach der Pause mit John Harvey Clements spätromantisch aufgeladenem „There is Sweet Music Here“ und Sarah Quartels ein wenig poppig anmutendem, aber innig musizierten „I Remember“. Mit Karl Jenkins fand der Abend seine Abrundung. Tief melancholisch das „Amaté Adea“ und zupackend, ja fast ekstatisch aufgeladen und mit elektronischer Percussion- Unterstützung eindrucksvoll musiziert, das bekannte „Adiemus“.

Christine Schmidt, Gesang und Steffi Sauter, Klavier und Akkordeon, bereicherten den Abend zwischen den Chorbeiträgen mit intensiv musizierten französischen, deutsch- und englischsprachigen Chansons, die das Thema „Liebe und Sehnsucht“ auf andere, tiefe und kontrastreiche Weise beleuchteten. Ein wunderbares Duo, das den Abend zu einem besonderen Erlebnis machte.

Himmelhoch jauchzend war der Applaus im vollbesetzten Rokoko-Bibliothekssaal, der sicher mit seiner außergewöhnlich guten Akustik und Optik zum Gelingen des Abends beitrug.