Als Hauptamtlicher Kreisbrandmeister des Alb-Donau-Kreises hat Ralf Ziegler zwei ehren(be)amtliche Stellvertreter. Diese werden traditionell von den Kommandanten der Gemeindefeuerwehren gewählt und von den Mitgliedern des Verwaltungsausschusses des Kreistags per Wahl bestätigt. Die beiden neuen Stellvertretenden Kreisbrandmeister sind zwei alte Bekannte.

Die Feuerwehrkommandanten haben dieses Jahr Oliver Burget und Achim Lang benannt. Achim Lang ist seit dem 4. April 2019 stellvertretender Kreisbrandmeister, Oliver Burget sogar schon seit dem 23. März 2014. Die Amtszeit beträgt jeweils fünf Jahre. Für Burget beginnt nach seiner Wahl die dritte Periode.

Landrat Heiner Scheffold sagt: „Ich bin froh, dass es Leute wie Oliver Burget und Achim Lang gibt, wir hatten in den vergangenen Jahren ja auch große Einsätze.“ Die Personalfachdienstleiterin Edelgard Rommel ergänzt: „Herr Burget war im vergangenen Jahr auch im Einsatz beim Großbrand der Firma Burgmaier in Allmendingen.“ Insgesamt freue man sich, dass die beiden Feuerwehrleute für weitere fünf Jahre für die Berufung in das Beamtenverhältnis als Ehrenbeamte zur Verfügung stehen.

Kein Einsatz bedeutet kein Schadensereignis

Burget nimmt aus den Händen des Landrats seine - inzwischen dritte - Ernennungsurkunde zum Stellvertretenden Kreisbrandmeister in Empfang. Sein Kollege Achim Lang lässt sich wegen eines schon länger geplanten unaufschiebbaren Termins für die Wahl und die Übergabe im Haus des Landkreises entschuldigen. Gewählt werden aber beide Feuerwehrleute einstimmig von den Mitgliedern des Verwaltungsausschusses des Kreistags.

Landrat Scheffold sagt noch über Burget: Am liebsten sei es dem Stellvertretenden Kreisbrandmeister, der Landrat sehen ihn lediglich bei der Kommandantenversammlung. Denn das bedeutet, dass es kein größeres Schadensereignis im Alb-Donau-Kreis gegeben habe.