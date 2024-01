Bund Ehingen bietet Baumschnittkurs

Der Bund (Bund für Umwelt- und Naturschutz) Ehingen lädt am Samstag, 27. Januar, von 9.30 bis 12 Uhr zum Baumschnittkurs mit Baumschulmeister Hans Mattis von der Baumschule Haid ein. Der neue Treffpunkt ist das Gasthaus Hirsch, Berger Straße 12, in Ehingen-Weisel.

Auf leicht verständliche Art erklärt Mattis laut Vorschau, warum ein Obstbaumschnitt notwendig ist. Anhand von jüngeren Obstbäumen wird der Erziehungsschnitt verdeutlicht, der für die spätere Tragfähigkeit von Äpfel und Birnen notwendig ist. Anschließend wird bei den älteren Bäumen der Erhaltungsschnitt gezeigt, der die Bäume entlastet und für ein langes Baumleben sorgt. Der Bund Ehingen schneidet und pflegt jährlich bis zu 200 Obsthochstämme und lädt alle Interessierten ein mitzumachen und dabei das Obstbaumschneiden zu erlernen.

Teilnehmende Jugendliche im Alter bis 20 Jahren, Bund-Mitglieder und -Förder können kostenlos den Baumschnittkurs belegen, sonstige Erwachsene zahlen vier Euro. Um Anmeldung per Telefon unter 07391/4659 oder per Mail an: [email protected] wird gebeten.