Die Stiefel sind geputzt, die Helme poliert und die Zelte stehen. Das große Landestreffen der Landesverbände der Historischen Bürgerwehren und Stadtgarden Württemberg-Hohenzollern und der Bürgerwehren und Milizen Baden-Südhessen in Ehingen (23./24. September) kann kommen. Bis zum Samstag werden noch die letzten Feinarbeiten gemacht.

Ein eigenes Zelt für die Pferde

Der eine oder andere mag sich in den vergangenen Tagen gewundert haben, warum neben dem Kunstrasenplatz der TSG Ehingen Richtung Nasgenstadt ein riesiges weißes Zelt auf einem Acker steht. Hier werden am Wochenende nicht etwa die Bürger im bunten Rock feiern ‐ nein. „Das Zelt auf den Gollenäckern ist ein reines Pferdezelt“, sagt Josef Stocker, Kommandant der Ehinger Bürgerwache.

Denn am Festzug am Sonntag werden insgesamt 111 Pferde teilnehmen, 37 davon werden die Nacht von Samstag auf Sonntag eben in diesem Zelt verbringen. „Das ist einfach ein Service von uns. Natürlich ist das für eine Nacht ein großer Aufwand, wir in Ehingen wollen den Reitergarden aber etwas bieten“, sagt Stocker. Denn durch das Pferdezelt haben die Reiter auch die Möglichkeit, bereits am Samstag in Ehingen anzureisen. „Sie wissen dann einfach, dass die Pferde versorgt sind und müssen so nicht erst am Sonntag kommen“, erklärt Stocker.

Das große Festzelt hat die Maße 75 auf 30 Meter. So ein Zelt stand in Ehingen noch nie. Josef Stocker

Im Zusammenhang mit den Pferden, die am Sonntag den Umzug bereichern werden, bittet der Bürgerwachen-Kommandant auch um etwas Vorsicht seitens der Zuschauer. „Es wäre wichtig, dass Eltern hier auf ihre Kinder aufpassen. Kinder sollten nicht auf dem Umzugsweg sein oder am Bordstein sitzen“, sagt Stocker, der natürlich weiß, dass eine „hundertprozentige Sicherheit“ nicht gewährleistet werden kann.

Natürlich bekommen nicht nur die Pferde ein Zelt, sondern auch die Menschen ‐ und was für eines. Aktuell steht auf dem Ehinger Volksfestplatz das größte Zelt, das laut Stocker jemals in Ehingen aufgebaut wurde. „Das große Festzelt hat die Maße 75 auf 30 Meter. So ein Zelt stand in Ehingen noch nie“, ist sich Stocker sicher. Direkt daneben steht ein weiteres Zelt, das sich mit den Maßen 55 auf zehn Meter ebenfalls nicht verstecken muss. „Das ist das Versorgungszelt. Hier wird Essen und Trinken angeboten, beispielsweise das Frühstück für alle Soldaten, die im Massenquartier übernachten und auch das Mittagessen am Sonntag für die Soldaten“, sagt Stocker. Dabei werden die Teilnehmer einheitlich zum Mittagessen verpflegt, die Bürger im bunten Rock dürfen sich auf Schweinebraten mit Spätzle von Paulas Alb freuen.

So sieht das Programm aus

Bereits am Samstag werden viele Teilnehmer in Ehingen anreisen, die ersten Gastwehren werden gegen 16 Uhr im Festzelt erwartet. Antreten zum Großen Zapfenstreich im Ehinger Stadion, zu dem die Bevölkerung wie auch zum anschließenden Festabend im Zelt eingeladen ist, ist um 19.30 Uhr, nach der Übergabe der Landesstandarte an die Historische Bürgerwache Ehingen folgt dann der Große Zapfenstreich mit vielen Gastwehren.

Zum Umzug durch Ehingen am Sonntag, der um 14 Uhr beginnt, wird die Narrenzunft Spritzenmuck die Bürgerwache beim Umzugskassieren unterstützen, die Narren werden Warnwesten tragen. „Wir hoffen jetzt einfach auch auf ein stabiles Wetter“, sagt Stocker, der sich schon lange darauf freut, den großen Zapfenstreich am Sonntag kommandieren zu dürfen. Die Bürgerwache Ehingen bedankt sich jetzt schon bei allen Kindern, die sich bereit erklärt haben, am Festzug ein Täfele zu tragen. Treffpunkt am Sonntag ist um 13.30 Uhr auf dem Parkplatz von Norma in der Lindenstraße. Dort werden die Kinder eingeteilt.

Abgeholt werden können die Kinder ab 16.30 Uhr beim Kolpinghaus, dort ist für die Kinder das Ende des Umzuges.