Besonders schwerer Raub, schwere räuberische Erpressung, gefährliche Körperverletzung: Drei junge Männer aus Munderkingen müssen sich derzeit vor dem Ulmer Landgericht für eine ganze Reihe heftiger Straftaten verantworten. Gegen einen vierten Mittäter läuft ein separates Verfahren. Die Angeklagten sind weitgehend geständig, müssen aber trotzdem mit längeren Haftstrafen rechnen. Zumal ihre Taten Spuren hinterlassen haben.

Ich hab das Vertrauen verloren, nachts alleine rauszugehen. Ein Zeuge

Diese Minuten werden die Zufallsopfer wohl nicht so schnell vergessen. „Ich hab das Vertrauen verloren, nachts alleine rauszugehen“, sagte zum Beispiel ein Mann im Zeugenstand. Ihn hatten die heute 18, 19 und 20 Jahre alten Angeklagten zusammen mit einem 25-Jährigen um kurz vor Mitternacht des Glombigen Donnerstag, 24. Februar 2022, in der Nähe des Bahnhofs überfallen, geschlagen und den Geldbeutel geraubt, um ihre Zeche in einer Bar bezahlen zu können.

Sie hätten ihn „abgezogen“, prahlten die betrunkenen Täter hinterher und investierten die erbeuteten zehn Euro in weitere Schnäpse. Nachdem sie rund zwei Stunden später das Lokal verlassen hatten, gerieten sie mit einer Passantengruppe bei der Bahnhofsbrücke in einen erst verbalen, dann handfesten Streit. In dessen Verlauf flogen Fäuste, einem der Passanten wurde die Brusttasche geraubt und später weggeworfen, weil sich darin offenbar kein Geld befand.

Kein Geld fürs Hotel: ein Raub sollte es richten

Die beiden Ältesten des Quartetts sollen bereits am 6. Februar 2022 frühmorgens ebenfalls in Ehingen einen Passanten auf äußerst brutale Weise überfallen haben. Der 25-Jährige, gegen den wegen seiner Tatbeteiligungen ein separates Verfahren vor dem Ulmer Landgericht läuft, sagte am jüngsten Verhandlungstag als Zeuge aus.

Er habe an dem Abend schon einiges getrunken und auch Drogen konsumiert gehabt, als er den 20-Jährigen zusammen mit weiteren Personen in einem Ehinger Hotel traf. Dort wurde weiter gebechert. Weil sie kein Geld gehabt hätten, um das gebuchte Zimmer zu bezahlen, seien die beiden losgezogen in der Absicht, jemanden auszurauben. Dabei führte der 20-Jährige auch eine Schreckschusswaffe mit.

Plötzlich eine Waffe am Kopf

Diese hielt er einem Zufallspassanten in der Innenstadt an den Kopf und forderte Geld. Das Opfer wehrte sich und schlug dem 20-Jährigen die Waffe aus der Hand. Laut Staatsanwältin Langbein soll der 25-Jährige im Verlauf eines Kampfes die Waffe dem Opfer mit voller Wucht gegen die Schläfe geschlagen haben. Auch Schüsse wurden abgegeben.

Dem Überfallenen gelang kurzzeitig die Flucht, doch die Angreifer holten den Mann ein, schlugen ihn erneut und brachten ihn zu Boden. Dort traten sie auf ihr Opfer mit den Füßen ein, trafen ihn auch am Kopf, raubten seinen Geldbeutel und ließen das bewusstlose Opfer zurück. Der Mann schleppte sich zu einer Bushaltestelle und konnte dort die Polizei rufen. Die Beute betrug etwa 100 Euro in bar sowie Bank- und Kreditkarten.

Eine weitere schwere Tat trug sich am 10. März 2022 in Oberdischingen zu. Der 20- und der 18-jährige Angeklagte sollen zusammen mit einem weiteren, bisher nicht bekannten Mann eine Flüchtlingsunterkunft in Oberdischingen überfallen haben. Sie drangen mit einer Schreckschusswaffe über einen Hintereingang in das Haus und dort in mehrere Zimmer ein, um die Bewohner mit vorgehaltener Waffe zur Herausgabe von Marihuana, Geld und Handys zu zwingen. Auch hierbei fielen Schüsse.

Eines der Opfer sagte nun ein zweites Mal als Zeuge aus. Der Gambier forderte von den Angeklagten die Rückzahlung von 300 Euro, die ihm bei dem Überfall gestohlen worden seien, sowie den Ersatz zweier geraubter und verloren gegangener Handys. Da er die gestohlene Geldsumme nicht nachweisen konnte, einigte er sich schließlich auf die Zahlung von insgesamt 300 Euro Schadenersatz, die ihm die Angeklagten noch im Gerichtssaal durch ihre Verteidiger überreichen ließen.

In Panik aus dem Fenster gesprungen

Unabhängig davon will er von den Angreifern über ein Zivilgerichtsverfahren möglicherweise noch Schmerzensgeld einfordern. Denn zum einen sei er in Angst und Panik geflohen und aus dem Fenster des ersten Stocks gesprungen, wobei er sich am Bein verletzte. Noch schlimmer aber seien die psychischen Folgen, sagte er vor Gericht. Der Überfall mache ihm schwer zu schaffen, und weil er deshalb nicht mehr in der Unterkunft in Oberdischingen leben wollte, zog er nach Rastatt.

Verlesen wurde das Protokoll zur polizeilichen Vernehmung eines weiteren Bewohners des Flüchtlingsheims. Er sprach von „zwei Jungs mit schwarzer Gesichtsmaske“, von denen einer eine Pistole gehabt und ihm ans Gesicht gehalten habe. Nach einem Gerangel sei es ihm gelungen, zu fliehen, ebenfalls aus dem Fenster zu springen und in der Nachbarschaft Hilfe zu holen. Während des Überfalls und der Flucht habe er insgesamt drei Schüsse gehört.

Ein Faustschlag als Antwort

Die jüngste Tat ereignete sich am 10. Februar 2023 in Munderkingen. Laut Anklageschrift sollen zwei der Angeklagten ‐ wiederum der 20- und der 18-Jährige ‐ gegen 1 Uhr in der Innenstadt auf ein ihnen unbekanntes Paar getroffen sein und es beleidigt haben.

Als der Mann und die Frau die beiden darauf angesprochen hätten, habe der 20-Jährige den Mann mit einem Faustschlag ins Gesicht zu Boden gestreckt. Dort sollen beide Angeklagten weiter auf das Opfer eingeschlagen haben. Einer soll auch versucht haben, zur Hilfe eilende Passanten zu schlagen.

Das sagen Gutachter und Jugendgerichtshilfe

Ein psychiatrischer Gutachter machte klar, dass die vor den jeweiligen Taten konsumierten Mengen an Alkohol und Drogen keine Verminderung der Schuldfähigkeit der Angeklagten zur Folge hätten. Auch lägen keine psychiatrischen Diagnosen vor. Eine Vertreterin der Jugendgerichtshilfe, die sich mehrfach mit den jungen Männern unterhalten hatte, bescheinigte allen Dreien ‐ die jeweils früh ihren Vater und damit eine wichtige Bezugsperson in ihrem Leben verloren hätten ‐ eine erhebliche Reifeverzögerung und empfahl deshalb eine Verurteilung nach Jugendstrafrecht.

Auch sei bei allen kein Problembewusstsein vorhanden und es lägen jeweils deutliche schädliche Neigungen vor. Allenfalls vorsichtig positiv seien die Zukunftsprognosen zu bewerten. Bei den jeweils einschlägig vorbestraften 18- und 20-Jährigen könne am ehesten ein Jugendstrafvollzug heilsame Wirkung haben, beim 19-Jährigen hielt sie eine Bewährungsstrafe mit Auflagen für sinnvoll.

Was die Staatsanwältin beantragt

Der 18- und der 20-Jährige sitzen aktuell wegen anderer abgeurteilter Vergehen eine Haftstrafe ab. Diese soll nun bei einer Verurteilung in eine neue Gesamtstrafe einbezogen werden. Staatsanwältin Langbein beantragte drei beziehungsweise vier Jahre Haft, der 19-Jährige wäre aus ihrer Sicht mit acht Monaten auf Bewährung unter Auflagen angemessen bestraft.

Die Verteidiger sehen strafmildernde Umstände

Die jeweiligen Verteidiger plädierten durchweg für geringere Urteile und reklamierten Strafmilderung, weil ihre Mandanten geständig seien, Ausgleichszahlungen an ein Opfer geleistet und sich teilweise entschuldigt hätten. Auch dürfe man die enthemmenden Alkohol- und Drogenbeeinflussung, die problematischen Lebenswege und die Gruppendynamik, welche die Taten mit beeinflusst hätten, nicht außer Acht lassen. Der Anwalt des 20-Jährigen schlug vor, eine Haftstrafe nach einem Jahr in eine Drogentherapie münden zu lassen. Alle drei Angeklagten erklärten, ihre Taten zu bereuen und künftig ein anständigeres Leben führen zu wollen.

Das Urteil soll am 26. Oktober fallen.