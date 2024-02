Die Narren sind los. Am Glombigen Doschdig haben sie die Stadt in ihre Gewalt genommen.

Schon am Morgen haben sie überall in der Stadt die Kinder aus den Schulen befreit. Auch in der Grundschule im Alten Konvikt öffneten sie die Türen zu den Klassenzimmern, die Schüler rannten fröhlich heraus. Auf den Gängen wurde dann zusammen mit den Narren und der Stadtkapelle ausgelassen gefeiert, geschunkelt und gesungen. Schluss mit Lernen und Hausaufgaben. Die Narren machten sich daran, die Kontrolle in der Stadt zu übernehmen. Die Schüler hatten nichts dagegen.

Freibier und Dixi-Zulassung

Freibier konnten sich die Närrinnen und Narren am Mittag bei der Berg Brauerei abholen. „Herzlich Willkommen zu Leberkäse und süßem Sprudel.“ Mit diesen Worten begrüßte Brauereichef Ulrich Zimmermann seine Gäste und hatte die Lacher auf seiner Seite. „Wie a Lauffeuer ging’s durch alle Gassa“, dass es in Berg wieder Freibier gibt, sagte Zunftmeister Volker Raiber und bedankte sich bei der Familie für die Einladung.

Mit der Dixi-Zulassung hatten es die Büttel besonders eilig. Lange vor ihrem Termin fuhren sie am Landratsamt vor, doch Landrat Heiner Scheffold als Landvogt war gerüstet. Er wunderte sich nur, warum sie persönlich kamen: „In dene digitale Zeita kama d’Behördagäng doch vermeida. Scho kennet ihr ’s Dixi zulassa, dahoim Schwarzwurscht essa ond Bierle trinka“, meinte er und verwies auf die heute übliche Online-Zulassung. Dass bissle Geld dafür würden sie doch bei der Fasnet locker abkassieren.

Er empfahl auch für die Büttel ab 70 den von der EU empfohlenen Ü-70 Test vor der Fasnet. Davon wollten die Büttel gar nichts wissen, überhaupt sei bei ihnen keiner über 70 und andere würden mittags mit 3,7 Promille oder 100 km/h durch den Ort fahren. „In Zukunft koppele man die zulässige Höchstgeschwindigkeit an das Alter des Fahrzeuglenkers/der Lenkerin/desDrivers“, empfahl Büttel Peter Müller.

Jugendliche Raser könnten dann gleich aufs E-Bike umsteigen, Poser könnten zum Blumenpflücken aussteigen und ihr Auto selbst bewundern. E-Scooterfahrer müssen Signale wie „brumm-brumm“ oder „Tatütata“ von sich geben, das hätten sie ja als Kind schon gelernt. Bei einem Quiz über die Krettaweiber schnitt Scheffold mit der Bestnote ab. Der Dixi bekam seine Zulassung und die Büttel Bier und Wurstwecken.

Weiter ging es zum Finanzamt

So gestärkt machten sie sich mit Getöse auf zum Finanzamt, der „Steuereintreiberei Kügeleshausen“. Dort empfing sie die gesamte Besatzung mit Chef Hubert Schelkle, der sich gleichzeitig von den Bütteln verabschiedete, er geht in Pension. Büttel Armin Frey hatte allerlei zu meckern. Mal für das schnellste Finanzamt im Land gelobt, ist Ehingen auf den neunten Platz abgerutscht, räsonierte er. Den Dixi will er, weil ja Krettaweiber zu ihnen gehören, als Schwerbehindertenfahrzeug erklären lassen.

Schelkle wollte das mit einem Kartoffelstempel erledigen. Er jammerte: „Ohne Geld bald Sense, wir schaffen wie die Blöden, wir brauchen neue Steuerquellen, so helft uns ihr Gesellen“, forderte er die Büttel auf. Eine Fasnetssteuer will er einführen. Lachen kostet einen Cent, Tanzen ein Euro, Küssen fremder Frauen zehn Euro. Aschermittwoch muss die Steuer abgeliefert werden. Mühsam kratzten die Büttel Cent für Cent aus ihren Taschen, um den gestrengen Finanzchef zufriedenzustellen. Für Bier und Leberkäswecken reichte der schmale Etat des Finanzamtes noch.

Buntes Programm in der Lindenhalle

Eine riesige Kinderschar stürmte die Lindenhalle zum Kinderball, so dass man sie erstmals schließen musste. „Sonst wäre sie aus allen Nähten geplatzt“, meinte Moderator Thommy Kramer. Zusammen mit Bebe Mantz brachte er die kleinen Mäschkerle ordentlich auf Touren. „1850 so“ sangen sie zusammen mit der Stadtkapelle und empfingen den Spritzenmuck mit Gefolge, den Hexenmeister mit den Wilden Weibern, die Kügele und besonders den Pfannen Mate mit ihren Liedern.

Als der Pfannen Mate seine Kügele in die Menge warf, kannte die Begeisterung kaum noch Grenzen. Große und kleine Dinosaurier kamen mit den Hexenkindern auf die Bühne. 200 Kinder insgesamt haben für den Kinderball geprobt, die Eltern die Kostüme genäht und gebastelt. Ein Mädchentraum ging mit den Barbies der Dämonenkids in Erfüllung.

Die Allerkleinsten sahen in ihren Barbiekleidchen einfach allerleibst aus, die Dämonenbuben tanzten als die dazugehörigen Ken zu dem Barbielied „Die Welt ist wie ein Traum“. Die Kids der Kügele, der Matekapelle und der Büttel waren auf der Baustelle und ackerten dort zu „Bodo mit dem Bagger“. Ehe dann die größeren Kinder der Narrengruppen ihren Auftritt hatten, war eine Schunkelrunde für die Kinder im Saal angesagt.

Das Märchen der Narrenbüttel

Ein Märchen präsentierten die Narrenbüttel am Nachmittag auf dem Marktplatz - viele Ehinger, groß und klein, haben sich versammelt, um dem Schauspiel beizuwohnen. Vor 100 Jahren wurde das erste Ehinger Krettenweib gesehen, wurde den Zuschauern erklärt, aus diesem Anlass wurde heuer das Disney-Märchen „Schneewittchen“ etwas abgewandelt. Und so fragte die Königin in Kittelschürze ihr Spiegelbild nicht, wer ist die schönste, sondern wer ist die schaffigste Frau im ganzen Land.

Und natürlich ist Schneewittchen, die tüchtigste - egal ob es um abspülen, Betten machen oder Keller aufräumen geht. Am Ende trägt sie sogar den Apfelverkäufer, der sie vergiften soll aber stolpert, im Kratten über die sieben Berge. Für die Zuschauer, die mit eingebunden wurden, gab es bei diesem Schauspiel viel zu lachen.

Die Muckenspritzer löschen und die Kügele tanzen

Bei der Liebfrauenkirche hat die Ehinger Fasnet ihre Wurzeln. Wird doch erzählt, dass Frauen bei ihrem Schwatz bei der unteren Kirche gemeint haben, Rauch um den Kirchturm zu sehen. „Hornisten“, riefen sie aufgeregt, die sollten die Feuerwehrleute zusammenrufen, Hornsignale und Glockenleuten waren damals die Alarmierung. Schnell liefen sie herbei, die Männer mit ihrer Spritze, pumpten Wasser aus der benachbarten Schmiech und spritzen und löschten mit aller Kraft.

Als der Brand gelöscht schien, kletterte der Spritzenmuck selbst auf die Leiter um sich zu vergewissern. Da rief ein Bürgerskind: „Merkt ihr nicht, dass es lauter Mucken sind?“ Bis in alle Ewigkeit waren die Ehinger so blamiert, weit über die Stadtgrenzen hinaus spottete man über sie. Viele hundert Menschen waren gekommen um dieses einzigartige Ereignis, das es nur in der Ehinger Fasnet gibt, mit ihren Muckenspritzern zu feiern. Kurz darauf präsentierten die Kügele ihren Tanz auf dem Marktplatz.

Die Narren übernehmen die Führung

„Grogga Däler“ schallte es am Abend ohrenbetäubend rund um den Groggensee. Tausende Menschen halfen den Dämonen lautstark, den Groggendäler aus dem Sumpf zu erwecken. Selbst die Kleinsten riefen aus vollem Hals. Als es dann vollbracht war, stärkte der Hexensud, der zum Himmel dampfte, den grausigen Gesellen. Die Narren und ganz Ehingen feierten schunkelnd die erfolgreiche Ausgrabung. Ein atemberaubendes Feuerwerk krönte den Höhepunkt der Ehinger Fasnet.

Der Spritzenmuck nutzte die Rathausstürmung, um seine Gedanken zu den Vorgängen in der Stadt kundzutun: die Straßenbeleuchtung, die in der Nacht lange Zeit nicht brannte, der Müll, der nicht abgeholt wurde oder den Zustand der Straßen. Bereits zuvor hatte Oberbürgermeister Alexander Baumann die Geschicke der Stadt in die Hände der Narren gelegt: „Der Spritzenmuck wacht jetzt über das Gesetz. Ich bin ab heute abgesetzt.“ Er freue sich auf eine Zeit ohne Bürokratie, sagte das Stadtoberhaupt. Während der Spritzenmuck auf dem Balkon den Schlüssel der Stadt in Empfang nahm, bewiesen die Wilden Weiber auf dem Marktplatz wieder mal ihren Mut: mit einem Sprung über das Feuer.