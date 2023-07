Brandstiftung in Sozialunterkunft — 36–Jähriger angeklagt

Das Landgericht hat über eine Antragsschrift der Staatsanwaltschaft Ulm vom 17. Mai dieses Jahres gegen einen 36–jährigen Beschuldigten zu entscheiden. Ende Februar 2023 soll der Beschuldigte nachts in einer städtischen Sozialunterkunft in Ehingen eine Müsliverpackung aus Karton vor einer Zimmertür abgestellt und die Verpackung in Brand gesetzt haben.

Rechtzeitig bemerkt

Dieses Zimmer soll von zwei Personen bewohnt gewesen sein. Anschließend soll der Beschuldigte in sein Zimmer gegangen sein und das Feuer sich selbst überlassen haben. Das Feuer soll rechtzeitig von dem Bewohner des Zimmers, vor dessen Tür die Verpackung in Brand gesetzt worden sein soll, bemerkt und gelöscht worden sein. Ein Übergriff auf Gebäudeteile habe deshalb verhindert werden können. Allerdings soll die Zimmertür durch den Brand beschädigt worden sein.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Beschuldigte an einer paranoiden Schizophrenie leidet. Der Beschuldigte habe im Zustand der Schuldunfähigkeit die Tatbestände des versuchten Mordes in zwei Fällen in Tateinheit mit versuchter schwerer Brandstiftung verwirklicht.

In psychiatrischem Krankenhaus

Aus Sicht der Staatsanwaltschaft seien von dem Beschuldigten aufgrund seiner Erkrankung weitere erhebliche rechtswidrige Taten zu erwarten, weshalb er für die Allgemeinheit gefährlich und in einem psychiatrischen Krankenhaus unterzubringen sei. Der Beschuldigte ist vorläufig in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht.

Den Vorsitz der Kammer führt der Vorsitzende Richter am Landgericht Wolfgang Tresenreiter, richterliche Beisitzerinnen sind Richterin am Landgericht Hanna Eckert und Richterin am Landgericht Julia Kühn.