Zum Brand in der Alten Schule in Nasgenstadt gibt es nun neue Erkenntnisse. Aus zumindest bisher noch ungeklärter Ursache brach das Feuer im ersten Obergeschoss in einem Badezimmer aus. Die Feuerwehr löschte mit einem Großaufgebot die Flammen.

Shisha als Ursache?

Dadurch konnte ein weiteres Ausbreiten verhindert werden. Die Polizei Ehingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Gegen 1 Uhr sollen sich wohl zuletzt Personen in dem Gebäude befunden haben. Die Ermittler prüfen laut Polizeibericht unter anderem, ob es durch eine möglicherweise unsachgemäß entsorgte Shisha zu dem Brand kam. Der Schaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.