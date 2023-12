Die Weihnachtsbäume, die die Familien Hauler aus Emerkingen und Hans Benz aus Schaiblishausen auf dem Viehmarkt verkaufen, sind alle in der unmittelbaren Nachbarschaft der beiden Familien gewachsen und erst kürzlich geschlagen worden - regionaler und frischer geht es nicht.

Wie viele Bäume er mitgebracht hat, wusste Armin Benz gar nicht zu sagen. „Wir können jederzeit weitere Bäume schlagen und herholen, falls die hier nicht reichen“, meinte er mit Blick auf die aufgestellten Bäume und die vielen, die noch im Hänger lagen.

Preise kaum angezogen

Der eindeutige Favorit unter den Weihnachtsbäumen ist nach wie vor die Nordmanntanne. Sie kostet pro laufenden Meter bei Familie Benz zwischen 21 und 22 Euro je nach Wuchs des Baumes. „Die Preise bei uns sind nur minimal angestiegen im Vergleich zum Vorjahr, in der Fachzeitschrift des Bundesverbandes der Weihnachtsbaumanbieter sind Preise zwischen 21 und 29 Euro vorgegeben“, erklärte der Christbaumhändler Benz.

Die meisten Kunden kaufen Bäume in Zimmerhöhe zwischen 2,20 und 2,50 Metern, sagte er weiter. Benz hatte auch einige Blaufichten dabei, die sind günstiger im Preis und riechen zudem besonders gut nach Tanne, piksen aber, die Nordmanntanne hat weichere Nadeln.

Bäume für den Vatikan

Am Freitagmorgen waren bei dem einsetzenden Regen noch nicht viele Käufer unterwegs. Ein Ehepaar aus Ehingen suchte einen schlanken Baum fürs Wohnzimmer, natürlich eine Nordmanntanne und wählte zusammen mit Armin Benz ihren persönlichen Baum.

Nebenan verkaufte die Familie Hauler aus Emerkingen ihre Bäume, die alle am Emerkinger Ortsrand gewachsen waren. Schwager Christoph Huber hatte von vornherein nur Nordmanntannen mitgebracht. Die hatte Hauler auch wie in jedem Jahr an den Vatikan geliefert. Dieses Jahr hatte die frühere Botschafterin am Vatikan, Annette Schavan, sie persönlich ausgesucht.