Blut spenden in Ehingen am 15. März

Der nächste Blutspendetermin in Ehingen ist am Freitag, 15. März, von 14.30 bis 19.30 Uhr in der Wenzelsteinhalle Ehingen (Breslauer Straße). In einer Pressemitteilung erklärt das Deutsche Rote Kreuz (DRK) den Ablauf: 1. Wunschtermin online reservieren und am Tag der Spende reichlich (alkoholfrei) trinken; 2. Anmeldung vor Ort unter Vorlage des Personalausweises; 3. Ausfüllen des medizinischen Fragebogens; 4. Kurzes, ärztliches Gespräch und eine kleine Laborkontrolle; 5. Die Blutspende: Abnahme von circa 500 Mililiter Blut (Dauer: fünf bis zehn Minuten); 6. Ruhepause und Snacks im Anschluss an die Spende; Alle Termine und weitere Informationen unter www.blutspende.de oder unter 0800/1194911. Unter www.blutspende.de/termine können Termine reserviert werden.