13 kaputte Fensterscheiben und zwei kaputte Glastüren sind das Ergebnis von Vandalismus an der Grundschule im Alten Konvikt in Ehingen. Ob die Unbekannten dabei versucht haben, in die Schule im Herzens Ehingens einzubrechen, oder ob sie „nur“ auf Sachbeschädigung aus waren ‐ das ist aktuell Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, wie ein Sprecher des Präsidiums in Ulm erklärt.

Keine Hinweise bisher

Zwischen dem 29. Oktober, 16 Uhr, und dem 30. Oktober, 9 Uhr, muss die Tat laut Polizei passiert sein. Die 13 beschädigten Fenster sowie die beiden kaputten Glastüren haben einen Sachschaden von geschätzten 25.000 Euro verursacht. „Wir ermitteln in alle Richtungen und haben aktuell noch keine Täterhinweise“, betont der Sprecher des Polizeipräsidiums in Ulm. Aufgrund der Tatsache, dass so viele Fenster zerstört wurden, geht die Polizei eher von Vandalismus, als von einem Einbruchsversuch aus. „Wir wissen es aber nicht und ermitteln.“