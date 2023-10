Bewerbernacht bei der ADK GmbH

Unter dem Motto „Ist Dein aktueller Job gruseliger als Halloween? Dann setz‘ dem Spuk ein Ende“ findet am Donnerstag, 26. Oktober, die dritte Bewerbernacht für Pflegekräfte im Gesundheitszentrum Ehingen statt. Angesprochen sind nicht nur Pflegekräfte, die sich für eine Arbeit in einer der Kliniken interessieren, sondern auch solche, die ihre Zukunft in einem der Seniorenzentren oder in der ambulanten Pflege sehen, heißt es in der Pressemitteilung.

In lockerer Atmosphäre haben interessierte Pflegekräfte die Möglichkeit, die ADK GmbH für Gesundheit und Soziales und die Mitarbeitenden, die für sie stehen, ganz ungezwungen kennenzulernen, wirbt die ADK GmbH. Das Unternehmen mit rund 2400 Mitarbeitern betreibt im Alb-Donau-Kreis eine Klinik an drei Standorten, eine Geriatrische Rehabilitationsklinik, drei Arztpraxen, sieben Seniorenzentren und einen ambulanten Pflegeservice.

Im Gespräch mit möglichen späteren Kollegen und Führungskräften der Pflege werden die Bewerber die vielfältigen Möglichkeiten innerhalb der Unternehmensgruppe kennenlernen und können im Optimalfall noch am selben Abend als neue Mitarbeitende begrüßt werden, teilt das Unternehmen mit.

Im Mittelpunkt des Abends steht das gegenseitige Kennenlernen. Die Bewerbernacht ist also vor allem eins: Ein unverbindliches und niederschwelliges Angebot, Kontakte zu knüpfen und ein Gefühl für das Unternehmen und seine Unternehmenskultur zu bekommen.

Die Bewerbernacht findet im Konferenzbereich des Gesundheitszentrums Ehingen (3. Obergeschoss), Hopfenhausstraße 6, statt. Sie startet um 18.30 Uhr und endet um 21.30 Uhr. Natürlich ist für leckeres Essen und kühle Getränke gesorgt, wirbt das Unternehmen.

Internet: www.adk-gmbh.de