Bewegende Abschlussfeiern am Ende der Schulzeit

Den Anfang machten auch in diesem Jahr wieder die Abiturientinnen und Abiturienten der Klassen SG 13/1 und 13/2, die ihr Abschlusszeugnis auf dem traditionellen Abiball in der Lindenhalle schon Anfang Juli überreicht bekamen. Maria Lazaridou wurde dabei mit einem Schnitt von 1,4 als Jahrgangsbeste mit dem Preis des Landrats ausgezeichnet. Über den erfolgreich bestandenen Hauptschulabschluss konnten sich zwei Wochen später die Schülerinnen und Schüler der ausbildungsvorbereitenden Schularten VAB–KF und AV freuen. Groß gefeiert wurde am gleichen Tag auch in der zweijährigen Berufsfachschule das Erreichen der Mittleren Reife. Lara Ewel bekam hier als Jahrgangsbeste ebenfalls den Preis des Landrats.

Auch Claudia Cremer aus der 1BFAHT, Lena Locher aus der 3BKSPiT3 und Stepha–nie Saile aus der PG3 erhielten als jeweilige Jahrgangsbeste den Preis des Landrats.

Die Absolventinnen und Absolventen:

– SG 13/1: Leonie Auer (Preis), Alisah Bartke, Vanessa Bauer, Celyn Becker, Amalia Dann (Preis), Anna–Maria Fiesel (Belobigung), Jakob Forst (Belobigung), Anita Härle (Belobigung), Maja Hnatek, Fabienne Hummel (Belobigung), Florian Kukic, Maria Lazaridou (Preis), Evelyn Lorer, Noemi Mikulasch, Yanis Schirmer, Leonie Seebauer, Eva Thernes (Preis), Sidra Wakkas (Preis), Svea Wendt, Alena Wöckel.

– SG 13/2: Katrin Böcherer, Karoline Boddien, Laura Casonato, Melissa Durmus, Leni Eickmann (Belobi–gung), Alexandra Graf (Belobigung), Ellen Hepp, Milena Kondratjew (Preis), Jan Mack, Maja Martinovic, Lukas Mattenschlager, Sanna Mayer, Carmen Mecner, Florian Mertens, Sandro Oliveira, Fabio Pecoraro, Jenin Ponzer (Preis), Julianna Popp, Sarah Rapp, Jacqueline Rechtsteiner, Hannah Walz, Antonia Weeger.

– VAB–KF: Mirjana Balija, Sudenas Boylu, Elvin Gashi, Johannes Glöckler (Belobigung), Delkhsoh Darwesh, Marvin Hildebrand, Selin Jdrisoglu, Mirac Mavis, Anja Misic, Florin Mititelu, Michelle Noack, Luca Sautter, Tatiana Sousa Neto (Belobigung), Peter Stöhr.

– AV: Paul Allgaier, Marco Blaess, Hata Brahaj, Sara Hadziahmetovic, Altrin Halataj, Marcel Kramer, Chiara Lechler, Jason Reissbach, Justin Tenesutza, Leonie Maria Wurm.

– 2BFS H2P2: Silva Alksayer, Julian Behringer, Rafaela da Costa Silva, Denis Dukaric, Lara Ewel (Preis), Inga Lotta Fuchs, Sophie Alex Gutjahr, Matti Haslop, Emily Horvat, Sarah Keck, Jeannette Khabdessov, Beyza Özdemir, Elisa Patricio da Costa, Vivian Rados, Anita Reisch, Nick Sailer, Samira Sallamat, Maylin Sommer Leonie Walter, Rihanna Zehl.

– 1 BF AHT: Gabriele Baier (Preis), Claudia Cremer (Preis), Vahide Häussler, Leoni Hinz, Denis Hoxha, Zümrut Meter (Belobigung), Michael Müller, Marcel Müller, Denil Rosario da Silva João, Sarah Machado Silva, Carmen Vezeteu.

– 2BFHK2: Stefani Bajeva, Laura Chelstowska, Sarah Christl, Chantra Deusch, Janine Dietrich, Patricia Fran–kenhauser, Julia Haberbosch (Belobigung), Elina Kudrytskyy, Gabriela Marinova, Nteniz Moustafa, Tanja Munding, Isabelle Rapp, Jennifer Roth (Belobigung), Viola Ströbele, Amelie Werner (Preis), Alix Zänker.

– 2BFHK3: Alefa Ali, Aylin Demirel, Helen Ronja Raiber, Yvonne Sauer, Birkiti Yemane, Amanda Zentner, Kamila Zurek.

– 2BKSP2: Linda Benski, Julia Böhringer, Orell Erlacher, Lea Gerstenkorn, Evangelia Gidioti (Belobigung), Marie Felice Melchert, Sofia Mexidou (Belobigung), Fabienne Nörpel (Preis), Joana Nörpel, Elena Sachs, Mia Katarina Simurina, Dorothea Sporleder, Anja Staufer (Belobigung), Dana Stöhr, Anna Wahl.

– 2BKSP3: Sarah Bahnmüller, Irem Bardakci, Beyda Demirel, Jaqueline Diesch, Elanur Dogru, Timo Ehret, Sabrina Häbe, Annika Kälberer, Esther Kraus, Nina Kugler–Güngören, Nadine Lehmann, Katharina Mathias, Marlene Pfeifer, Theresa Rehm, Emelie Renic, Elena Schiele, Karina Schneider, Meike Seifried, Celina Sie–fert, Theresa Springer, Levin Vollmer, Hannah Zeiger.

– 3BKSPiT3: Melissa Abramovic (Preis), Sandra Bajraktaraj, Kerstin Bitterle–Schmid, Tanja Drasdo (Belobi–gung), Maren Fundel (Belobigung), Teresa Hänn (Preis), Lydia Hötzinger (Preis), Annika Honold (Belobi–gung), Nikola Kowalczyk, Lena Locher (Preis), Marco Mele, Saskia Merz (Belobigung), Johanna Metsch, Isabel Mitteltann, Michelle Müller, Sabrina Riem, Shane Röder, Sarah Stiehle (Belobigung).

– PG3: Stephanie Braun, Jennifer Dress, Paulina Dworniczak–Blad, Sopiko Dzaria, Manuela Frank, Tanja Gabler, Jessica Gaßdorf, Tatjana Herzel, Ani Kazarashvili, Alisa Klaric, Natalia Müller, Asen Pehlivanov, Ste–phanie Saile.