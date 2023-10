Betrunkener Autofahrer muss Führerschein abgeben

Weil er am Donnerstagabend in Ehingen betrunken mit dem Auto unterwegs war, musste ein 63-Jähriger seinen Führerschein abgeben. Eine Streife des Polizeireviers Ehingen stellte gegen 20.40 Uhr den unsicheren Autofahrer in der Winckelhoferstraße fest. Der fuhr mit seinem Auto deutliche Schlangenlinien. An der Einmündung der Kolpingstraße überfuhr er wohl auch einen Randstein. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 63-Jährige alkoholisiert war. Ein Arzt nahm ihm deshalb Blut ab. Das wird nun ausgewertet und soll zeigen, wie viel Alkohol der Mann vor der Fahrt getrunken hatte. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein und untersagten dem Mann die Weiterfahrt.