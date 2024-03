Betrunken mit seinem Auto unterwegs gewesen

Weil er betrunken mit seinem Auto unterwegs war, musste ein Mann am Sonntag in Ehingen seinen Führerschein abgeben. Gegen 12 Uhr fuhr der Mann mit seinem Auto in der Straße Am Schiffberg. Bei einer Kontrolle nahmen die Beamten Alkoholgeruch war. Der Verdacht wurde durch einen Test bestätigt. Der 30-Jährige war betrunken. Die Polizei brachte ihn in eine Klinik. Dort musste er Blut abgeben. Der Führerschein wurde ihm abgenommen. Da keiner der Mitfahrenden einen gültigen Führerschein besaß, musste das Auto vor Ort stehen bleiben. Auf den Fahrer kommt nun eine Anzeige zu.