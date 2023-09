Betrunken mit dem E–Roller unterwegs

Betrunken ist ein 22–Jähriger am Samstagmorgen in Ehingen mit dem E–Roller unterwegs gewesen. In der Schillerstraße fiel den Beamten am Samstagmorgen, gegen 01.50 Uhr, ein E–Scooter auf. Der Zweiradlenker missachtete das Anhaltezeichen und fuhr auf dem Gehweg weiter. An einer Engstelle blockierten die Beamten mit dem Streifenwagen den Gehweg.

Der 22–jährige Fahrer versuchte, um das Fahrzeug herumzufahren. Dies gelang ihm nicht und er blieb am Kotflügel hängen und stürzte. Bei der Kontrolle wurde Alkoholgeruch festgestellt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert deutlich über 1,5 Promille. Der Mann musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Verletzt wurde er bei dem Sturz nicht. Der Gesamtschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt.