Benefizkonzert mit Ulmer Heeresmusikkorp

Der Förderverein des Lions Club Ehingen/Alb-Donau veranstaltet am Dienstag, 7. November, um 19.30 Uhr in der Ehinger Lindenhalle ein Benefizkonzert mit dem Heeresmusikkorps Ulm unter Leitung von Hauptmann Dominik Koch. Wenige Karten sind erhältlich in der Sparkasse Ehingen, VR-Bank Alb-Blau-Donau eG und in der Kanzlei Ege&Kollegen. Der Vorverkaufspreis beträgt 14 Euro, ermäßigt zehn Euro, sowie 16 Euro an der Abendkasse. Laut Vorschau soll der Erlös der neuen Langzeitactivity des Lions Clubs als Anschubfinanzierung dienen.