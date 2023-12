Wie jedes Jahr am Tag vor Heilig Abend haben ehemalige Ehinger Abiturienten am Samstag die Gelegenheit wahrgenommen, sich zu einem lustigen Abend in Ehingens Kneipen zu treffen. Rund 35 Abiturientinnen und Abiturienten des Jahrgangs 2011 hatten wie im Vorjahr im Schwanen Besuch aus Vietnam von einem ehemaligen Austauschschüler, der mit ihnen in Ehingen sein Abitur abgelegt hat.

Jetzt arbeitet er in seiner Heimat als Bauingenieur, hat aber Besuche in Ehingen fest in seinen Kalender eingeplant, trotz langer Flugzeiten und hoher Ticketpreise. In einem Zelt auf dem Marktplatz und in der Villa Max wurde bei milden Temperaturen bis weit in die Nacht hinein auch im Freien gefeiert.

Vor den Lokalen bilden sich Warteschlangen

Theoretisch war um 18 Uhr Beginn des jährlichen Abitreffs, doch zu dieser frühen Stunde waren noch wenige Abiturienten der letzten Jahre auf Ehingens Straßen unterwegs. Das hat sich im Laufe des Abends allerdings stark gewandelt. Rasch war das Ur-Schlecker-Zelt auf dem Marktplatz mit Musik und Menschen voll, es bildete sich eine lange Warteschlange.

Da immer wieder einige der Teilnehmenden das Lokal wechselten, lohnte sich meist das Anstehen. Das war auch vor der Villa Max nicht anders, wo die beiden freundlichen Türsteher mit den Wartenden ins Gespräch kamen, bis drinnen und im abgegrenzten Außenbereich der Cocktailbar wieder ein wenig Platz war.

Abijahrgang 2011 hat Besuch aus Vietnam

Im vergangenen Jahr hatte der Abiturjahrgang 2011 im Nebenzimmer des Schwanen Besuch aus Vietnam von Hai Sung Hoang, der einige Jahre mit ihnen als Austauschschüler das Johann-Vanotti-Gymnasium besucht hat. Die „Schwäbische Zeitung“ hat ausführlich über den jungen Mann berichtet, der inzwischen sein Studium erfolgreich abgeschlossen hat und in Hanoi als Bauingenieur arbeitet.

Das Wiedersehen im Schwanen war für den weitgereisten Gast und seine Freunde ein Anlass zu großer Freude. Nach kaum einer Minute lag ein Fotoalbum auf dem Tisch, in das auch der komplette Artikel aus dem Vorjahr eingeklebt war. Natürlich wurde die Gelegenheit wahrgenommen, das dort ersichtliche Foto in der gleichen Besetzung wie damals nachzustellen, einschließlich des Vorjahresartikels.

Er arbeitet als Bauingenieur in Hanoi

Offensichtlich ist es Hai Sung Hoang im vergangenen Jahr in Hanoi gutgegangen: „It was an exciting year.“ Er arbeitet als Bauingenieur, der meist für Häuser mit drei bis fünf Stockwerken zuständig ist.

„In Vietnam und insbesondere in der Hauptstadt Hanoi wird sehr viel gebaut. Für jedes Haus, das ich bearbeite, bin ich umfassend zuständig. Ich mache die Pläne, die Ausschreibungen und koordiniere als Bauleiter die Handwerker. Nur die Kostenberechnung überlasse ich anderen in unserem Büro. So riesig die Stadt auch ist, kenne ich die Firmen aller Gewerke gut und kann mich immer auf sie verlassen“, plaudert er aus dem Nähkästchen.

Dort finden sich noch andere Schätze: „Ich arbeite viel und hart. Aber in Hanoi ist es nicht so eng getaktet wie in Deutschland. Wenn ich einmal eine Pause machen möchte, kann ich mich für einige Stunden zurückziehen.“

Hahnenkämpfe als Hobby

Um sein Yin und Yang in Ausgleich zu bringen, spielt Hai Sung Hoang eine akustische Westerngitarre: „Das mache ich nur für mich zum Entspannen und Meditieren, in einer Band spiele ich nicht. Jack Johnson aus Hawaii ist mein Gitarrenvorbild.“

Sein zweites Hobby sind Hahnenkämpfe. „Das ist in Deutschland verboten, aber bei uns kann man das häufig sehen. Ich hatte drei Kampfhähne, einer ist kürzlich bei einem Kampf tödlich verletzt worden. Während ich in Ehingen bin, versorgen meine Freunde zuhause die beiden übrigen Hähne“, berichtet er. Das sei ein Hobby mit Nebenverdienst, denn mit den Wetten auf dem Ausgang könne man durchaus etwas gewinnen.

Von Hanoi nach Allmendingen

Den Weg nach Ehingen habe er wieder sehr gerne auf sich genommen. 12 Stunden dauerte sein Flug von Hanoi nach München, mit Zwischenstopp in Dubai. Am Münchener Flughafen habe ihn sein Abiturfreund Philipp Dreß aus Allmendingen mit dem Auto abgeholt. Bei ihm könne er auch wieder wohnen, die Familie sei eine „very nice family“, der er sehr dankbar sei. Die Müdigkeit von der langen Reise merkt man ihm nicht an.

Erdinger Weißbräu sei toll, im Schwanen liebt und trinkt er das hauseigene Jubelbier. Gerne erinnert sich Hai Sung Hoang an die alten Zeiten in Ehingen mit Weißwurstfrühstück und Zuzeln sowie den stets beliebten Leberkäswecken. In Hanoi esse er häufig Pho, eine traditionelle Suppe mit Rindfleisch und Koriander. „In vietnamesischen Restaurants in Deutschland gibt es das auch“, werfen seine Freunde ein.

Der nächste Besuch wird schon geplant

Eine Freundin habe er keine, aber bei seinem letzten Besuch in Ehingen habe er eine Freundin kennen gelernt, mit der er per WhatsApp verbunden sei. Klar plane er, sie in seiner Zeit in Ehingen zu treffen, sagt er mit Vorfreude. Bis 3. Januar ist er hier, ehe der Rückflug ansteht. Aber vielleicht kommt er demnächst auch einmal zur Fasnet oder im Sommer, wenn es warm ist.

In Hanoi habe es jetzt 25 bis 30 Grad, im Sommer habe es 30 bis 35 Grad bei 90 Prozent Luftfeuchtigkeit. „Home is where my friends are - Zuhause ist, wo meine Freunde sind“, sagt Hai Sung Hoang und gibt damit Ehingen und seinen Menschen ein großes Kompliment, „Kügele hoi“. Das New Moon Festival in Hanoi sei so ähnlich wie die Fasnet, die Menschen würden auf der Straße tanzen.

Traurig sei, dass Taylor Swift noch nicht in Vietnam aufgetreten sei, sie höre er am liebsten. Aus Südkorea habe die Boygroup BTS in Vietnam erfolgreich Einzug gehalten: „Bei diesen Jungs fallen die Mädels in Ohnmacht.“ An Weihnachten wollen seine Kumpels nach Allmendingen zum Christbaumloben kommen, er freue sich schon auf Raclette und einen Williams. So stehen dem Gast aus Asien fröhliche Tage in und um Ehingen bevor.

Treffen vor der Villa Max

Vor der Villa Max wartet unterdessen Maximilian mit seinen Freunden auf Einlass. 2021 habe er am JVG in Ehingen sein Abi gemacht, an der Hochschule Neu-Ulm studiere er im fünften Semester BWL mit Schwerpunkt Gesundheit. Das Ziel sei der Master-Abschluss.

„Das Warten, bis wir reinkönnen, überbrücken wir mit Berg Bier, die freundlichen Türsteher haben uns schon versorgt“, sagt Maximilian. Seine Freunde arbeiten bei Liebherr in der Endmontage beziehungsweise als Zerspannungsmechaniker. Einer ist Krankenpfleger.

Auch aus Schweden kommen die Feiernden

In der Villa Max haben sich fünf Freundinnen des Abijahrgangs 2017 getroffen, die sich seit der fünften Klasse kennen. Anika hatte von ihnen die weiteste Anreise, denn sie studiert in Göteborg Chemie und ist mit dem Flieger gekommen. „Dort bin ich, weil ich bereits bei einer Firma bin, die dort ihren Sitz hat“, erklärt sie.

Über die Feiertage werde sie zwei Wochen bei den Eltern wohnen. Es sei jedes Mal schön, Freunde, Familie und Heimat zu sehen. Ehingen bezeichnet sie dabei ausdrücklich als ihre Heimat.

Trotz langer Warteschlange kommen alle rein

Julia hat in Ravensburg einen Bachelor in Verwaltung gemacht und arbeitet je halbtags bei einer Firma in Neu-Ulm und einer Firma in Ehingen im Bereich Veranstaltung. Zwei bis drei Mal pro Jahr treffen sich die fünf Freundinnen, neben dem 23. Dezember ist im Sommer jeweils gemeinsames Grillen angesagt.

Je später der Abend, desto mehr Gäste warten vor der Villa Max auf Einlass. Niemand wird unruhig, denn alle kommen rein, spätestens nach dem zweiten Berg Bier.

In der Küche wird bis Mitternacht gearbeitet

Leon aus Munderkingen hat gerade eine Stelle in einer Stuttgarter Kanzlei angetreten und fühlt sich noch nicht wie ein Besucher in Ehingen, denn umgezogen sei er erst vor wenigen Wochen. Als um Mitternacht Safar Ali das Restaurant verlässt, hat er sieben Stunden in der Küche hinter sich, in denen er Burger zubereitet hat.

Der 39-Jährige kam 2015 aus Afghanistan nach Obermarchtal, wo er seit Jahren hauptberuflich im Biogaskontor arbeitet: „An Wochenenden bin ich ein oder zwei Mal in der Villa Max in der Küche tätig. Heute musste ich länger arbeiten als sonst, da der Andrang riesig war.“