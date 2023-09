Ein Jugendlicher hat am Montagvormittag in Ehingen einen Polizisten geschlagen. Das teilt die Polizei mit. Die Tat ereignete sich kurz nach 10 Uhr in der Hauptstraße. Eine Zivilstreife kontrollierte den 17-Jährigen. Da er sich nicht ausweisen konnte, sollte er nach Ausweispapieren durchsucht werden. Vor Beginn der Durchsuchung rannte er weg.

Nach kurzer Verfolgung konnte ihn der Polizist ergreifen. Dabei schlug der Jugendliche um sich und versetzte dem Polizeibeamten einen gezielten Faustschlag ins Gesicht. Dadurch gelang ihm die Flucht. Der 31-jährige Polizist kam zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Die Identität des Schlägers konnte ermittelt werden. Er muss sich nun wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.