Bayer legt zum Schulstart den Blick auf Verkehrssicherheit

Getreu dem Firmenleitspruch „Unsere Ziele erreichen wir durch Sicherheit“ genießt das Thema Sicherheit im Straßenverkehr beim Ehinger Unternehmen Robert Bayer oberste Priorität. So weise das Unternehmen seit 1. September alle Teilnehmer im Straßenverkehr auf den Beginn des neuen Schuljahres hin, heißt es in einer Pressemitteilung der Robert Bayer GmBH. Neben entsprechenden Bannern an den Standorten Ehingen und Karlsruhe würden in der Firma Schulbustrainings und interne Fahrerschulungen angeboten.