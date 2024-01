Zwei Tage lang haben sich auch im Alb-Donau-Kreis zahlreiche Bauern den bundesweiten Protesten gegen Sparpläne der Bundesregierung angeschlossen - und mit ihren Traktoren für erhebliche Behinderungen im Straßenverkehr gesorgt. Das hatte Auswirkungen in vielen Bereichen. Die „Schwäbische Zeitung“ hat nachgefragt.

Das sagt die Polizei: Im Alb-Donau-Kreis hat es eine Vielzahl von Protestaktionen durch die Landwirte gegeben, zum Beispiel Blockade-Aktionen auf der B311 im Bereich Ehingen und Erbach, erklärt Sven Vrancken vom Polizeipräsidium Ulm. Auch im Stadtgebiet Ehingen sei es am Montag zu Konvois von Traktoren und damit zu Verkehrsbeeinträchtigungen gekommen. „Teilweise gingen beim Polizeipräsidium Ulm am Montag Anrufe von Bürgern ein, die sich beschwert haben oder nicht einverstanden gezeigt haben mit Aktionen durch die Landwirte“, sagt Vrancken.

Zu außergewöhnlichen Zwischenfällen sei es im Alb-Donau-Kreis nicht gekommen, allerdings: Allein am Montag wurden im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Ulm an unterschiedlichen Örtlichkeiten fast 40 unangemeldete Versammlungen festgestellt, bis Dienstagnachmittag noch einmal rund 15. Hierbei wurden jeweils entsprechende Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Versammlungsgesetz gegen Unbekannt eingeleitet. Die Polizei hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen.

Mahnfeuer könnten folgen

Die Sicht der Landwirte: „Ich war heute Morgen überrascht, wie viele Fahrzeuge tatsächlich nochmal unterwegs waren“, sagt Landwirt Hanns Roggenkamp aus Ermelau, Vize-Vorsitzender des Kreisbauernverbands Ulm-Ehingen, am Dienstag. Gleichzeitig erklärt er: „Wir haben am Montag und Dienstagmorgen so viel Präsenz gezeigt, dass es reicht diese Woche.“ Eingriffe in den Straßenverkehr sollte es in dieser Woche nicht mehr geben, findet er. Man habe mit den Aktionen die Nerven der Bevölkerung genug strapaziert. „Ich hatte schon Montagabend das Gefühl, dass die Stimmung kippt“, sagt Roggenkamp und betont: „Wir müssen jetzt zur Ruhe kommen und gucken, was in Berlin passiert.“

Ab Dienstagmittag sei nur noch wenig auf den Straßen erfolgt, man habe eher neben den Straßen noch Präsenz gezeigt. Er könne sich vorstellen, dass es in dieser Woche noch weiterhin vereinzelt Aktionen der Landwirte neben der Straße gibt: Dass sie hier und da auch möglicherweise mal ein Mahnfeuer entzünden. Allerdings gebe es natürlich verschiedene Verbände, auf die man keinen direkten Zugriff habe. Wenn man in den Sozialen Medien etwas mitbekommen hat, habe man von Anfang an versucht, deeskalierend einzuwirken, sagt Roggenkamp. Ganz klar distanziert er sich von Aktionen, die den Straßenverkehr gefährdet haben: „Das wollen wir nicht.“ Und auch zu kompletten Blockaden habe man nicht aufgerufen. Auch wolle man in keiner Weise einen Regierungsumsturz oder Neuwahlen herbeiführen, betont der Landwirt. Um weiter für die Anliegen der Landwirte einzutreten, würden auch einige Vertreter aus der Region zur Demo in Berlin am 15. Januar reisen.

Das sagen Händler: Die Ehinger Innenstadt schien am Dienstag leerer zu sein als gewöhnlich - möglicherweise sind aufgrund der Verkehrsbehinderungen einige Menschen lieber zuhause geblieben. Sabine Behn-Bartl vom Ehinger Osiander-Buchladen hat das zu spüren bekommen. „Es ist viel weniger los. Auch am Montag schon“, sagt sie. Sie schätzt, dass nur halb so viele Kunden das Geschäft aufgesucht haben. Sie sagt: „Die Sympathien, die ich am Sonntag für die Bauern hatte, waren am Montag weg.“ Und sie höre von vielen Leuten, dass es bei ihnen genauso sei. Die geplanten Kürzungen für die Landwirte finde sie zwar auch nicht okay. Und sie habe Verständnis dafür, wenn der Verkehr gestört wird. „Aber Kreisverkehre komplett dicht zu machen, das geht nicht. Das geht zu weit.“ Sie selbst sei am Montag dreieinhalb Stunden von Ummendorf nach Ehingen unterwegs gewesen. Und sie kenne eine Krankenschwester, die nicht pünktlich zur Arbeit kommen konnte. „Das ist übers Ziel hinausgeschossen“, findet sie.

Auch beim Ehinger Wochenmarkt war am Dienstag gefühlt weniger los, auch weniger Stände waren da. Warum, wisse er nicht, sagt Marktsprecher Markus Semtner. Bei ihm am Käsestand sei jedoch nicht weniger los gewesen. Möglicherweise, so hofft er, wollten die Leute jetzt vermehrt regional einzukaufen. Das Ansinnen der Bauern unterstütze er. Dass weniger los war, spürte indes Reiner Lautenbach vom Gewürzstand nebenan. „Aber ich bringe das eher mit den Temperaturen als mit den Protesten in Verbindung“, sagt er und betont: „Die Bauern haben das Recht zu protestieren. Wir sind gestern sogar mitgefahren, mit dem Auto und dem Anhänger, zwischen Schelklingen und Allmendingen, um den Verkehr zu entschleunigen. Und ich war auch bei der Kundgebung auf dem Ehinger Marktplatz dabei.“ Er unterstütze vor allem die „Grundidee des Protests: dass die Regierung überflüssig ist“. Diese Regierung mache kleine Selbständige, mache den Mittelstand kaputt, findet er.

Es hat länger gedauert

Arzt und Apotheke: Von moderaten Auswirkungen berichtet Michaela Karl, die seit Jahresbeginn in Ehingen, Rottenacker und Munderkingen jeweils die „Donau-Apotheke“ (vormals Dr. Mack) betreibt. „Am Montagmorgen sind einige Mitarbeitende etwas später ins Geschäft gekommen. Aber alle haben es hergeschafft“, sagt die Apothekerin. Das Kundengeschäft sei nicht spürbar geringer gewesen, jedoch hätten einige erzählt, dass es etwas länger gedauert hätte, bis sie beim Arzt gewesen seien, um das Rezept abzuholen. Die täglichen Medikamentenlieferungen hätten sich am Mittag um zwei Stunden verzögert und am Abend seien sie gar nicht gekommen. „Aber am nächsten Morgen waren sie dann da“, erzählt Michaela Karl. Und ihre Arzneimittel-Kuriere hätten Schleichwege benutzt, um die Bestellungen rechtzeitig zu den Kunden zu bringen. „Letztlich haben wir alles hingekriegt.“

Noch geringer waren offensichtlich die Folgen in Munderkingen. Aus der Zahnarztpraxis Dr. Warwas heißt es jedenfalls: Ein Patient habe seinen Termin wegen der Verkehrsbehinderungen abgesagt, dazu gab es ein paar Verspätungen. „Aber es war weniger schlimm als erwartet. Und wir hatten so oder so genug zu tun“, berichtet eine Angestellte mit einem Lächeln.

Mit Patienten unterwegs

Taxiunternehmen: Die Verkehrsbehinderungen deutlich zu spüren bekommen hat das Taxiunternehmen Gräter in Ehingen, Blaubeuren und Schelklingen. „Montags fahren wir viele Kunden zu Dialyse- oder Chemoterminen. Obwohl wir meist früher gestartet sind als geplant, ließen sich Verspätungen nicht vermeiden“, sagt Geschäftsführerin Ute Gräter. Sie selbst sei zum Beispiel extra eine halbe Stunde früher los zu einem Kunden, dann aber trotzdem eine Viertelstunde zu spät gekommen, „weil ich von Ehingen nach Öpfingen 35 Minuten gebraucht habe“.

Auf dem Weg zum Arzttermin des Kunden sei sie dann alleine an einem Ehinger Kreisel 40 Minuten gestanden. „Beim nächsten Kunden hatte ich dann schon eine Stunde Verspätung.“ Noch schlimmer erwischte es eine Kollegin. „Sie musste ein behindertes Kind zur Schule fahren und hat alleine von Blaubeuren bis Allmendingen zweieinhalb Stunden gebraucht“, erzählt Gräter. Unruhe sei aufgekommen, als ein technisches Gerät, mit dem das Kind verbunden war, zu piepsen begann, was sich aber als kein großes Problem erwies.

Dennoch: Solche und ähnliche Vorfälle erhöhten den Stressfaktor bei den Taxifahrern enorm. „Einem Kunden war auf der Rückfahrt von einer mehrstündigen Dialysebehandlung schlecht. Zum Glück kannte ich einen Schleichweg, sodass die Verzögerung nicht allzu groß wurde“, sagt Ute Gräter. Überhaupt sei es ein großer Vorteil gewesen, dass sie und ihre Kolleginnen sich frühzeitig über Ausweichrouten Gedanken gemacht und so wertvolle Zeit gespart hatten. „Auch wenn solche Umwege von den Krankenkassen nicht bezahlt werden.“

Dafür stellte sie am Montag eine insgesamt erhöhte Nachfrage fest. Unter anderem aus diesem Grund: „Es gab Leute, die haben ein Taxi gerufen, weil ihr Bus nicht gekommen ist.“ Insgesamt sei aus ihrer Sicht alles noch gut abgelaufen, im Zweifel habe nur eines geholfen: Ruhe bewahren und das Ganze mit Humor nehmen. „Ich habe mir in stressigen Situationen bewusst gemacht, dass der Protest der Bauern eine gute Sache ist, und den Leuten auch mal zugewunken“, erzählt Ute Gräter.

Verständnis für die Landwirte

Logistikunternehmen: Auch Erwin Stöhr, Geschäftsführer von Stöhr Logistik in Rottenacker, zeigt Verständnis für die Landwirte. „Wir Transportunternehmen sitzen ja im selben Boot wie die Bauern“, sagt er. Zwar sei man an den aktuellen Protestaktionen nicht beteiligt, allerdings gehe der Bundesverband Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung (BGL) am kommenden Montag in Berlin zusammen mit den Landwirten auf die Straße - darunter auch drei Lkw von Stöhr Logistik.

„Wir fordern, dass der Bund von seinen Mehreinnahmen durch die neue Lkw-Maut in Höhe von 7,8 Milliarden Euro auch etwas in Lkw-Parkplätze, Straßen und Brücken investiert und die erwartete Umstellung auf CO₂-neutrale Antriebsarten unterstützt. Im Moment gibt es da null Förderung“, erklärt Stöhr. Was die Verkehrsbehinderungen durch die Bauernproteste betrifft, meint er: „Es hat bei unseren Fahrten Verzögerungen gegeben, aber nicht so, dass gar nichts mehr gegangen wäre. Unsere Kunden hatten dafür auch Verständnis. Und es ist ja auch nicht jeden Tag so - sonst wäre es eine Katastrophe.“

Einrichtungen der St. Elisabeth-Stiftung: Im Wohnpark St. Franziskus in Ehingen gab es kaum Verspätungen unter den Mitarbeitern, da die meisten zu Fuß oder mit dem Rad kommen, erklärt Pressesprecher Christian Metz. „Unser Team hat sich auf die Proteste vorbereitet“, betont die Leiterin des Wohnparks, Monika Vollmann-Schipper. Der Bus der Tagespflege, der die Gäste abholt, war am Montag rund 30 bis 40 Minuten verspätet. Alle Gäste konnten aber abgeholt und wieder nachhause gebracht werden. Ein Gast, der von seinen Angehörigen gebracht wird, kam nicht - hier war den Angehörigen die Anfahrt zu unsicher.

Die Busse der Beschäftigten der Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) in Ehingen hatten Verspätungen, dadurch war der Ablauf in der Werkstatt nicht wie gewohnt. Aber es sei niemand auf der Strecke geblieben. Eine Leitungskraft der Wohnangebote für Menschen mit Behinderung stand im Stau und habe sich irgendwann entschieden umzudrehen und im Homeoffice zu arbeiten. Ein Mitarbeiter, der aus Biberach kommt, stand weit vorne im Stau. „Er hat mit den Bauern gesprochen und gesagt, dass er in einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung arbeitet. Daraufhin wurde er durchgelassen“, erklärt Metz.