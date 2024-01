Bauern-Proteste aktuell: So ist die Situation im Alb-Donau-Kreis

Seit den frühen Morgenstunden protestieren die Landwirte der Region gegen die Abschaffung ihrer Steuervorteile durch die Bundesregierung. Um ihrem Ärger Luft zu machen und um auf ihre Situation hinzuweisen, haben sie die Verkehrswege ins Visier genommen. Das massive Aufkommen von Traktoren und landwirtschaftlichen Maschinen sorgte vor allem für Behinderungen im Berufsverkehr und auf den Schulbuslinien.

Mittlerweile sind die Landwirte dazu übergegangen wichtige Verkehrsknotenpunkte wie Kreuzungen und Kreisverkehre einfach zu blockieren. Die Polizei ist mit zahlreichen Streifenwagen unterwegs.

Bereits um 4 Uhr machten sich zahlreiche Landwirte im Alb-Donau-Kreis auf, um sich mit Ihren Kollegen zu treffen und dann in langen Kolonnen loszufahren und besonders auf den wichtigen Bundesstraßen der Region ihre Proteste zu starten. Mit Schildern, welche die Bundesregierung kritisieren oder mit denen sie auf die Situation in der Landwirtschaft hinweisen, ging es teilweise in Schrittgeschwindigkeit mit orangen Signalleuchten über die Hauptverkehrswege.

Viele Straßen sind komplett dicht

So war beispielsweise die Kreuzung an der B311 Höhe Einsingen schon komplett dicht. Auf der Strecke zwischen Ulm und Ehingen ging zeitweise gar nichts mehr. Auch der viel befahrene Kreisverkehr bei Erbach ist dicht. Hier stecken vor allem Berufspendler nach Ulm und ins Ulmer Industriegebiet Donautal jetzt noch im Stau. Auch auf der Alb war einiges auf den Straßen los. Besonders der Zubringer, die Landesstraße 1230 und die Ortsdurchfahrt Merklingen waren betroffen.

Mittlerweile haben die Landwirte ihre Taktik geändert. Sie stellen Verkehrsknotenpunkte wie Kreisverkehre und Kreuzungen zu. Manche Pendler stehen bei Blaubeuren auf der B492 bereits seit Stunden im Stau. Eine Stunde und 52 Minuten - so lange hat eine Pendlerin von Ehingen nach Schelklingen auf der B492 am Montagmorgen gebraucht. Normalerweise sind für die rund zwölf Kilometer maximal 15 Minuten Fahrtzeit vorgesehen.

Auch in Schelklingen kommt es zu Verkehrsbehinderungen, hier ereignete sich am frühen Morgen schon Unschönes. Unbekannte verteilten auf einem 200 Meter langen Streifen der Bundesstraße Heu und altes Brot, sodass die Feuerwehr ausrücken musste, um die Gefahr zu beseitigen.

Selbst auf Feld- und Schleichwegen ist oft kein Durchkommen mehr. Teilweise ändert sich die Situation sehr schnell. In den WhatsApp-Gruppen, über die sich die Landwirte organisieren, bitten manche Protestierenden um Unterstützung, auf anderen Strecken sind die Landwirte aber auch sehr stark vertreten.

Generell bleibt die Stimmung im Alb-Donau-Kreis noch ruhig und die Proteste verlaufen im rechtlichen Rahmen. In den Nachbarlandkreisen hat sich die Stimmung teilweise schon aufgeheizt.

Presekonferenz des Kreisbauernverbands

Zur Stunde findet im Rasthof Seligweiler an der A8 eine Pressekonferenz des Kreisbauernverbandes Ulm-Ehingen statt. Auch die Zufahrten zur Autobahn dort und bei Merklingen sind mittlerweile von den Behinderungen stark betroffen. Konnte die Polizei morgens noch dafür sorgen, dass der Verkehr noch einigermaßen floss, steht hier nun alles still. In vielen Städten und Gemeinden fahren die Traktoren mittlerweile auch durch die Innenstädte und machen mit lauten Hupkonzerten auf sich aufmerksam.

In Ulm, Reutlingen und in Ehingen sind für den Mittag noch Veranstaltungen in den Innenstädten geplant.

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald es neue Informationen gibt. Wie die Situation in Baden-Württemberg ist, erfahren Sie in unserem Live-Blog auf der Startseite von „www.schwaebische.de“.