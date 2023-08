Bald ist Herbstgoldanstich in Berg

Bald ist es soweit, das erste Fass der saisonalen Fassbierspezialität „Herbstgold“ wird angestochen. Am Freitag, 25. August, zapft Ehingens Bürgermeister Tobias Huber um 19 Uhr das erste Fass an.

Je nach Wetter wird direkt auf der Graf–Konrad–Straße vor der Brauerei–Wirtschaft (Ausschank ab 17 Uhr) oder „unter Dach“ gefeiert. Das Team der Brauerei–Wirtschaft, ein Dennete–Stand und der Schirmerhof sorgen für das leibliche Wohl. Die Berger Vereine (Sportverein, Schützenverein und Männergesangverein) schenken Herbstgold aus und die Oldies der Stadtkapelle Ehingen unterhalten musikalisch.

Das Herbstgold gibt es ab dem Herbstgoldanstich bis Ende Oktober in Wirtshäusern, Landgasthöfen, Restaurants, Kneipen und Bars. „Alljährlich gibt es unser Herbstgold ausschließlich frisch vom Fass und kommt nur im Wirtshaus zum Ausschank. Mit der Fassbierspezialität möchten wir für einen zusätzlichen Impuls in der Gastronomie sorgen“, so Brauereiinhaber Uli Zimmermann.

Aus hellem Albkorn–Gerstenmalz, sowie den Spezialmalzen Cara–Spezial und Caramünch, wurde das Herbstgold zu einer Stammwürze von 10,1 Prozent und einem Alkoholgehalt von 4,1 Prozent gebraut. Durch das langsame Maischverfahren im Sudhaus mit Koch– und Ruhemaische bekommt das Bier seinen besonderen Malzcharakter. Zusammen mit der Gabe von Tettnanger Aromahopfen und der ersten Gärung in der Bottich–Gärung entsteht ein mild gehopftes Bier mit goldgelbem Farbton und Malzaroma.

Übersicht der Aussschankstellen und weitere Infos zum Herbstgold: www.bergbier.de