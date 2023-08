Baden und Württemberg vereint: Bürgerwehren treffen sich in Ehingen

Die Stadt Ehingen und vor allem die Ehinger Bürgerwache stehen am 23. und 24. September vor einem absoluten Großereignis. Zum ersten Mal in der Geschichte des Landes Baden–Württemberg gibt es ein Treffen der Historischen Bürgerwehren und Stadtgarden Württemberg–Hohenzollern mit dem Landesverband der Bürgerwehren und Milizen aus Baden–Südhessen — und das in Ehingen. Dabei geht die Vorbereitung darauf bei der Ehinger Bürgerwache nun in die ganz heiße Phase.

Angespanntes Verhältnis

Empfohlene Artikel Baustelle Der zweite Kreisverkehr in Ehingen wird gesperrt q Ehingen

Baden–Württemberg ist das einzige Bundesland, das durch einen Volksentscheid entstand. 1952 fusionierten die Länder Württemberg–Baden, Baden und Württemberg–Hohenzollern zu einem einzigen Südweststaat. Ein Glücksfall der Geschichte — wie der frühere Bundespräsident Theodor Heuss betonte. Dass das Verhältnis zwischen Baden und Württemberg in all den Jahrzehnten oft angespannt war, zeigt nicht nur die Rivalität im Fußball, wenn beispielsweise der Karlsruher SC auf den VfB aus Stuttgart trifft.

Mittlerweile arbeiten beide Verbände eng zusammen, wir sind auf einem sehr guten und freundschaftlichen Weg. Josef Stocker

Bei den Historischen Bürgerwehren und Stadtgarden gibt es zwei Landesverbände, eben jener aus Württemberg–Hohenzollern (34 Mitglieds–Wehren) und jener, der die Stadtsoldaten aus Baden–Südhessen (23 Mitglieds–Wehren) unter einem Dach vereint. Bisher haben beide Verbände ihre Landestreffen unabhängig voneinander organisiert — eben nur bisher.

Mutige Entscheidung

Empfohlene Artikel Traditionsveranstaltung in Ehingen Mit Video und Fotos: Thomas Strobl besucht Großen Zapfenstreich in Ehingen q Ehingen

„Das Thema eines gemeinsamen Landestreffen kursiert schon über viele Jahre“, sagt Ehingens Kommandant Josef Stocker, der sich dennoch gerne an das letzte Landestreffen 2012 in Ehingen erinnert. Damals wurde dies zum 60. Geburtstag des Landes Baden–Württemberg veranstaltet — allerdings nur mit Beteiligung aus Württemberg. „Mittlerweile arbeiten beide Verbände eng zusammen, wir sind auf einem sehr guten und freundschaftlichen Weg“, erklärt Stocker und erinnert an Günter Pfundstein, Bürgermeister aus Zell am Harmersbach, der im Jahr 2018 ein gemeinsames Treffen beider Verbände wieder angeregt hatte.

Mutig wie ich bin, habe ich dann gesagt, dass wir in Ehingen das ausrichten könnten. Josef Stocker

„Mutig wie ich bin, habe ich dann gesagt, dass wir in Ehingen das ausrichten könnten“, betont Stocker, der sich dann die einstimmige Zustimmung beider Landesverbände holte, um eben Historisches in Ehingen zu schaffen — nämlich das erste Treffen beider Verbände an einem Ort. „Als wir dann einen Termin suchten, kam Corona. Eigentlich wollten wir bereits 2022 das Treffen, haben uns dann aber bereits 2020 dafür entschieden, bis zum Jahr 2023 zu warten“, so Stocker, der froh über diese Entscheidung war und ist.

Empfohlene Artikel Hilfsaktion zeigt Wirkung Wie es mit der Ehinger Ukraine–Hilfe weitergeht q Ehingen

Viele Übernachtungen

Aktuell zählt die Ehinger Bürgerwache 173 aktive Mitglieder, mit denen das Großereignis Ende September in der Hauptsache zumindest auch gestemmt werden soll. Und das Programm des Treffens hat es durchaus in sich.

Zudem haben wir in den Hotels in Ehingen, Allmendingen und den Teilorten rund 400 Betten reserviert. Josef Stocker

Allein rund 750 Menschen der verschiedenen Bürgerwehren werden am Wochenende des 23./24. Septembers in Ehingen in Massenquartieren übernachten, hier werden die Turnhallen der Michel–Buck–Schule, des Kollegs St. Josefs und die alte JVG–Halle bereitgestellt.

Es handelt sich hier schließlich um das erste und größte Bürgerwehrtreffen in der Geschichte Baden–Württembergs. So etwas gab es bis dato noch nie. Josef Stocker

„Zudem haben wir in den Hotels in Ehingen, Allmendingen und den Teilorten rund 400 Betten reserviert“, sagt Stocker, der betont, dass kaum eine andere Stadt mit Bürgerwehr solch eine Infrastruktur für Übernachtungen anbieten kann wie eben Ehingen.

Großer Zapfenstreich im Stadion

Zwischen 14 und 16 Uhr werden am Samstag die Gäste aus dem Land erwartet, das große Festzelt am Volksfestplatz öffnet bereits ab 14 Uhr. Höhepunkt des Samstags wird dann auch der Große Zapfenstreich im Ehinger Stadion sein, an dem laut Stocker rund 1700 uniformierte Menschen teilnehmen werden.

Wir gehen davon aus, dass wir rund 35 Minuten brauchen, bis alle ins Stadion einmarschiert sind. Josef Stocker

Die Idee, den Zapfenstreich wie am Vorabend von Fronleichnam auf dem Ehinger Marktplatz stattfinden zu lassen, hat die Bürgerwache natürlich sofort verworfen. „Der ist viel zu klein“, sagt Stocker und erinnert an das Jahr 2004, als letztmals ein Großer Zapfenstreich im Stadion zelebriert wurde.

Mehr als 50 Wehren

Empfohlene Artikel Stadt legt Planungen vor So läuft der Breitbandausbau in Ehingen und Umgebung q Ehingen

Insgesamt werden rund 50 Wehren teilnehmen, darunter auch die Bürgerwache der Stadt Salzburg, das Rainerregiment 59 aus Salzburg sowie die Bürgergarde Mattighofen, ebenfalls aus Österreich. „Die Bundeswehr wird an diesem Treffen nicht teilnehmen“, erklärt Stocker. Denn beim großen Zapfenstreich auf dem Marktplatz sind meist auch Soldaten aus Ulm mit dabei.

Wir werden den Großen Zapfenstreich auf Ehinger Art machen, alles wird auf dem Rasen stattfinden. Josef Stocker

Kommandieren wird den Zapfenstreich im Stadion Josef Stocker: „Wir gehen davon aus, dass wir rund 35 Minuten brauchen, bis alle ins Stadion einmarschiert sind. Wir werden den Großen Zapfenstreich auf Ehinger Art machen, alles wird auf dem Rasen stattfinden“, so Stocker. Zuschauer können das Spektakel bei freiem Eintritt von der Tribüne aus bestaunen.

Umzug durch die Stadt

Nach dem Großen Zapfenstreich folgt dann ein Abend im Festzelt mit Unterhaltung durch den Musikverein Dächingen. Am Sonntag erwartet die Ehinger Bürgerwache dann noch mehr Menschen in Ehingen, vor allem dann, wenn ab 14 Uhr der Umzug durch die Stadt führen wird.

Wir sind auch sehr froh darüber, dass uns die Narrenzunft Spritzenmuck beim Umzugskassieren hilft. Das sind natürlich Profi. Josef Stocker

Startpunkt ist an der Evangelischen Kirche, der Umzugsweg führt, wie am Fasnetsdienstag, über den Glockenplatz, die Obere Hauptstraße, die Bahnhofstraße, Pfisterstraße, am Museum vorbei und wieder hoch zum Ehinger Marktplatz. „Wir sind auch sehr froh darüber, dass uns die Narrenzunft Spritzenmuck beim Umzugskassieren hilft. Das sind natürlich Profis“, so Stocker. Organisiert wird der Festzug unter anderem von Volker Raiber, der bekanntlich als Zunftmeister der Narrenzunft Spritzenmuck auch Mitglied bei der Bürgerwache ist.

Kapellen aus den Teilorten

Zudem werden rund 20 Mitglieder der Zunft am Sonntag im Festzelt mitarbeiten. Im Vorverkauf (Tabak–Ecke, Denkinger, Blumen–Zeller) kostet der Umzugsbändel drei Euro, am Umzugstag vier Euro.

Insgesamt nehmen 61 Gruppen am Umzug teil, wir gehen von rund zwei Stunden aus. Josef Stocker

Am Umzug selbst werden außer den Kameradinnen und Kameraden im „Bunten Rock“ auch Musikkapellen der Ehinger Teilorte teilnehmen, weitere Umzugswagen kommen aus Kirchbierlingen, Kirchen (Mochental), Frankenhofen (Tiefenhülen) und Gamerschwang. „Insgesamt nehmen 61 Gruppen am Umzug teil, wir gehen von rund zwei Stunden aus“, sagt Stocker. Kanonen werden von den Wehren aus Munderkingen, Rottenburg, Mengen und Ehingen zur Schau gestellt und von Pferden gezogen.

Empfang in der Lindenhalle

Vor dem Umzug gibt es im kleinen Saal der Lindenhalle einen Kommandantenempfang, zu dem auch Größen aus der Politik und Wirtschaft geladen sind. „Unser Ministerpräsident Kretschmann hat jedoch schon abgesagt“, bedauert Stocker. Dabei laden die Ehinger als Gastgeber laut Stocker „bis zum Landrat ein“, Landes– oder Bundespolitiker werden von den Landesverbänden und vom Freundeskreis (eine Art Förderverein) geladen.

Es ist ein Mega–Event, auf das ich mich sehr freue. Wir sind in Ehingen stolz darauf, dieses Vertrauen bekommen zu haben. Josef Stocker

„Es ist ein Mega–Event, auf das ich mich sehr freue. Wir sind in Ehingen stolz darauf, dieses Vertrauen bekommen zu haben“, erklärt der Kommandant und sagt: „Es handelt sich hier schließlich um das erste und größte Bürgerwehrtreffen in der Geschichte Baden–Württembergs. So etwas gab es bis dato noch nie.“