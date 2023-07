Gute und schlechte Nachrichten für Autofahrer: Ab Montag, 31. Juli, lässt das Regierungspräsidium Tübingen auf einer Länge von rund 4,5 Kilometern den schadhaften Fahrbahnbelag der B 465 zwischen Ehingen ab der Liebherr Kreuzung und Altsteußlingen erneuern. Die Maßnahme wird in zwei Bauabschnitten ausgeführt, so dass die Einfahrt zum Liebherr–Werk entweder von Altsteußlingen oder von Ehingen her befahrbar ist.

Querungshilfe für den Radweg

Während den Sanierungsarbeiten wird auf Höhe der Abzweigung „Jägerhof“ eine Querungshilfe für den späteren Rad– und Gehweg eingebaut. Hierzu muss die Fahrbahn der B 465 in diesem Bereich verbreitert werden.

Günstige Witterungsverhältnisse vorausgesetzt, ist die Fahrbahndeckenerneuerung bis Freitag, 8. September, abgeschlossen, heißt es in dem Schreiben aus dem Regierungspräsidium.

Durch die Belagsarbeiten werden die Spurrinnen, Verdrückungen, massiven Rissbildungen sowie die offenen Quer– und Längsfugen beseitigt. Die Maßnahme dient der Verbesserung der Verkehrssicherheit und ist zur Substanzerhaltung der Straßeninfrastruktur erforderlich. Die Kosten der Sanierung belaufen sich auf rund 1,6 Millionen Euro und werden vom Bund getragen. Während der Arbeiten ist die B 465 voll gesperrt. Es werden folgende Umleitungen eingerichtet: Der Verkehr von Ehingen kommend nach Altsteußlingen führt ab Ehingen auf die B 311 und B 492 über Allmendingen auf die K 7334 nach Grötzingen und weiter auf der K 7335 nach Frankenhofen zur B 465.

Der Richtungsverkehr von Altsteußlingen nach Ehingen wird von der B 465 bei Frankenhofen auf die L 231 über Granheim und Mundingen nach Untermarchtal auf die B 311 nach Ehingen umgeleitet. Die Umleitung ist örtlich ausgeschildert.