Ein Autofahrer hat am Donnerstag in Ehingen eine Fußgängerin übersehen und angefahren. Kurz vor 18 Uhr fuhr eine 30-Jährige mit ihrem BMW in der Rißstraße. Auf einem Zebrastreifen überquerte gerade eine 55-Jährige die Straße. Die Autofahrerin übersah die Fußgängerin und erfasste sie mit der Front des Autos. Bei dem Unfall erlitt die 55-Jährige schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. An dem BMW entstand kein Schaden. Die Verkehrspolizei Laupheim hat den Unfall aufgenommen.