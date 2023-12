Ohne Versicherungsschutz war eine Autofahrerin mit ihrem Auto in Ehingen unterwegs. Am Montag stoppte die Polizei gegen 21 Uhr das Auto im Bereich Stetten. Am Steuer saß eine 61-jährige Frau. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass für das Auto seit über sieben Monaten kein gültiger Versicherungsschutz mehr bestand. Warum es für das Auto keine Versicherung mehr gab, dazu wollte sich die Frau nicht äußern. Sie wird nun wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz angezeigt