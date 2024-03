Autofahrer zeigt bei Kontrolle einen gefälschten Führerschein

Einen gefälschten Führerschein hat ein 44-jähriger Autofahrer am Samstag bei einer Kontrolle in Ehingen vorgezeigt. Gegen 23.10 Uhr stoppte die Polizei den 44-jährigen Autofahrer in der Weitzmannstraße. Bei der Kontrolle zeigte der bulgarische Staatsangehörige einen bulgarischen Führerschein vor. Schnell erkannten die Polizisten die Fälschung. Einen gültigen Führerschein konnte er nicht vorweisen. Für ihn war die Fahrt zu Ende. Der bulgarische Führerschein wurde beschlagnahmt. Das Polizeirevier Ehingen hat nun die Ermittlungen gegen ihn wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung aufgenommen. Auch der Fahrzeugbesitzer muss nun mit Ermittlungen wegen Zulassen zum Fahren ohne Fahrerlaubnis rechnen.