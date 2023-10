Autofahrer ohne gültigen Führerschein unterwegs

Ohne gültigen Führerschein ist ein 30-Jähriger am Mittwoch in Ehingen mit dem Auto unterwegs gewesen. Kurz vor Mitternacht kontrollierte die Polizei den Fahrer in der Lindenstraße. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Mann im Besitz einer ausländischen Fahrerlaubnis war. Der türkische Führerschein war jedoch ungültig. Da der 30-Jährige schon seit mehr als 180 Tagen in Deutschland wohnt, verlor sein ausländischer Führerschein die Gültigkeit. Der Mann sieht nun einer Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis entgegen. Da seine Frau die Halterin des Autos war, muss sie ebenfalls mit einer Anzeige wegen des Zulassens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis rechnen.