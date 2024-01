Autofahrer ist mit zwei Promille auf der B311 unterwegs

Mit zwei Promille ist ein Autofahrer am Samstag in Ehingen unterwegs gewesen. Um 22.15 Uhr war einem Zeugen auf der B311 von Riedlingen in Richtung Ehingen ein Autofahrer aufgefallen, der in deutlichen Schlangenlinien unterwegs war. Der Zeuge verständigte die Polizei. Eine Polizeistreife stoppte das Auto in der Blaubeurer Straße in Ehingen. Am Steuer saß ein 41-Jähriger, der stark nach Alkohol roch. Ein Alkomattest zeigte einen Wert von über zwei Promille. In einem Krankenhaus musste der Mann eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Das Auto musste er stehen lassen. Auf den Mann kommt nun eine Anzeige zu.